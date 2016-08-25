Уколова сообщила, что планирует принять участие в Олимпиаде-2020

Россиянка Евгения Уколова планирует принять участие в олимпийском турнире 2020 года по пляжному волейболу. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Уколова выступала в паре с Екатериной Бирловой. Российский дуэт дошел до четвертьфинала, где уступил бразильянкам Агате Беднарчук и Барбаре Сейшас.

– Для начала нужно отдохнуть после Рио, – цитирует ТАСС Уколову. – Сезон был непростой, наверное, для всех, кто участвовал в Олимпийских играх, поэтому сейчас будет небольшая пауза. Дальше будем думать о возможных перестановках в парах, пообщаемся с руководством и тренерским штабом.

Да, наверное приму участие в Играх-2020. После того, как ты был близок к медалям, начинаешь больше верить, что все находится в твоих руках. Каждая Олимпиада – это необычные соревнования, но которых получаешь неоценимый опыт, и, проходя через него, будешь вести подготовку более осознанно. Сейчас я представляю, чего мне не хватает, в чем нужно доработать, чтобы составить план на следующий олимпийский цикл и уже целенаправленно готовиться.

Мы находились в необычной ситуации, так как жили не в Олимпийской деревне, а в отеле, поэтому некоторое время чувствовали себя как обычные люди. Вообще был очень символичным для пляжного волейбола тот факт, что играли на Копакабане, на настоящем песке самого известного во всем мире пляжа. Это было незабываемо.