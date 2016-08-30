Ульяновцы взялись собрать более 650 тысяч рублей на отливку золотой медали для Исинбаевой

Жители Ульяновской области собирают деньги на отливку аналога золотой медали Олимпийских игр-2016 для двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой и запустили флешмоб в поддержку спортсменки в социальных сетях. Об этом сообщил организатор акции Ринат Галеев.
Организаторы акции отметили, что они уже успели переговорить с ювелирными домами. По их оценкам, минимальная стоимость золота для олимпийской медали составит не менее 650 тысяч рублей. Цены варьируются от 1,3 тысячи до 1,6 тысячи рублей за грамм золота, плюс отдельно придется оплатить работу мастера. Весит олимпийская медаль около 500 граммов.
– Наша Елена – одна из тех отстраненных легкоатлетов, которая могла завоевать золотую олимпийскую медаль! Очень важный фактор в том, что она завершила свою спортивную карьеру... Суть нашей акции – поддержать наших спортсменов и показать всему миру, что россияне в силах вручать золотые медали нашим атлетам, незаконно отстраненным от спорта, – цитирует РИА "Новости" Галеева. – Пока собрано всего 3,5 тысячи рублей, но сбор только начался. Два раза в неделю мы будем готовить отчет о полученной сумме. Мы надеемся, что нам удастся собрать деньги и подарить нашей спортсменке ее последнюю олимпийскую мечту. Ювелирный дом, который изготовит медаль для Елены Исинбаевой, будет выбран по конкурсу.
Напомним, что Исинбаева, как практически вся сборная России по легкой атлетике, не была допущена до Олимпийских игр 2016 года Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) на волне допингового скандала, разразившегося вокруг сборной России. После этого на специальной пресс-конференции, прошедшей 19 августа в Рио-де-Жанейро, россиянка объявила о завершении спортивной карьеры. Исинбаева, избранная в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК), была принята в члены МОК на сессии организации в Рио-де-Жанейро, получив 45 из 70 голосов при двух воздержавшихся.
Thomas_Boy
Вот пиндосов победим, тогда и за дороги примемся. А сейчас некогда нам, война у нас.
19:51
Генри Морган
Идиотизм цветёт самым буйным образом.))) А чё?). Патриотизмъ - он именно такой.))) Потом, что возьмёшь с рашкостанцев?)) Борются вот с пиндосами, а у самих дорог нормальных нет. Ещё показателен сам адресант.)))
19:47
Вгугел
чего то в этой стране много неадекватных людей со странными инициативами
19:30
намкрыш
Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как ёж. Он над нами издевался - ну сумасшедший, что возьмёшь?
18:39
sergs1
медаль-то будет, а звания ОЧ нет. Медаль-это всего лишь памятный значок о том, что было-победа, пьедестал, гимн, овации. А у нее этого не было. У тому же ней уже это и так компенсировали-должность получила.
18:39
740
во дебилы... подделка олимпийской медали?! ну-ну.... Тогда уж к китайцам обратились бы, там в 1000 раз дешевле бы состряпали. Как раз хватило бы собранных средств....
18:30
Russian Andrew
клиника ульяновцев. школы разваливаются, а им бы лишь прогнуться.
18:28
Thomas_Boy
Готов переслать два своих золотых зуба для олимпийской медали Елене Исинбаевой.
18:23
Benpb_bl
А в какой-то параллельной Вселенной польский легкоатлет Пётр Малаховски продал медаль Олимпиады в Рио, чтобы спасти больного раком мальчика...
18:14
vitvk
Инициатору этой акции ,,скорую помощь,, вызвали?
18:14
pfr46
Вообще спортивные медали (любые) всего лишь легированы или напылены золотом, но не разу ни золотые.
18:13
rus_deutsch
идиоты
18:12
ziggy1976
я надеюсь она быстро сориентируется и отменит эту идиотскую затею...
18:12
vitvk
Чушь полнейшая,детям-сиротам лучше купите спортинвентарь,может еще одна Исенбаева вырастет...
18:12
Benpb_bl
Они бы лучше ребёнка какого-нибудь больного спасли, отдав эти деньги на операцию...
18:10
Lexx Luger
ну и бред
18:08