Ульяновцы взялись собрать более 650 тысяч рублей на отливку золотой медали для Исинбаевой

Жители Ульяновской области собирают деньги на отливку аналога золотой медали Олимпийских игр-2016 для двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой и запустили флешмоб в поддержку спортсменки в социальных сетях. Об этом сообщил организатор акции Ринат Галеев.

Организаторы акции отметили, что они уже успели переговорить с ювелирными домами. По их оценкам, минимальная стоимость золота для олимпийской медали составит не менее 650 тысяч рублей. Цены варьируются от 1,3 тысячи до 1,6 тысячи рублей за грамм золота, плюс отдельно придется оплатить работу мастера. Весит олимпийская медаль около 500 граммов.

– Наша Елена – одна из тех отстраненных легкоатлетов, которая могла завоевать золотую олимпийскую медаль! Очень важный фактор в том, что она завершила свою спортивную карьеру... Суть нашей акции – поддержать наших спортсменов и показать всему миру, что россияне в силах вручать золотые медали нашим атлетам, незаконно отстраненным от спорта, – цитирует РИА "Новости" Галеева. – Пока собрано всего 3,5 тысячи рублей, но сбор только начался. Два раза в неделю мы будем готовить отчет о полученной сумме. Мы надеемся, что нам удастся собрать деньги и подарить нашей спортсменке ее последнюю олимпийскую мечту. Ювелирный дом, который изготовит медаль для Елены Исинбаевой, будет выбран по конкурсу.

Напомним, что Исинбаева, как практически вся сборная России по легкой атлетике, не была допущена до Олимпийских игр 2016 года Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) на волне допингового скандала, разразившегося вокруг сборной России. После этого на специальной пресс-конференции, прошедшей 19 августа в Рио-де-Жанейро, россиянка объявила о завершении спортивной карьеры. Исинбаева, избранная в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК), была принята в члены МОК на сессии организации в Рио-де-Жанейро, получив 45 из 70 голосов при двух воздержавшихся.