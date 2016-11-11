Сергей Шубенков: "Для допуска на Игры-2016 подумывал о переезде в Америку"

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал, что размышлял на тему переезда в США, чтобы получить от Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (ИААФ) допуск на Олимпиаду-2016. В ноябре 2015 года ИААФ временно отстранила ВФЛА на основании доклада ВАДА, в котором Россию обвинили в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Из-за этого российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Игры-2016.

– Настрой у меня был негативный до какого-то определенного времени, – цитирует "Р-Спорт" Шубенкова. – Я думал, что делать, я перечитывал эти критерии много раз, которые ИААФ выставила. Пробовал метаться, хотел в Америку переезжать... Нам же выставили условия, что мы должны не в России жить! Думал, что если им соответствовать, то что-то изменится. Это было и всерьез, и в порыве эмоций одновременно. Да, звонил, узнавал, как это можно осуществить, искал, куда именно. Но главная была сложность в том, что надо переезжать с тренером, потому что иначе у меня перспектив никаких не будет.

- Но там как критерии сформулированы были, – продолжил он, – надо было не только жить за границей, надо было тренироваться в другой системе подготовки. А если у меня тренер из России – это будет считаться российская система подготовки или нет? Тут уже как истолковать. Истолковывать будет ИААФ, а она поступит ровно так, как захочет, – допустит или не допустит. Если захочет допустить, допустит и так. В общем, для себя понял, что ситуация сводится ровно к одному: если захотят, то допустят, если нет – то не допустят. И тут я уже на это повлиять не могу никак. Сейчас я уже успокоился и смирился.