Кулижникову было неинтересно смотреть легкую атлетику на Олимпиаде без участия россиян

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье Павел Кулижников подчеркнул, что ему было неинтересно следить за соревнованиями по легкой атлетике на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро без участия российских спортсменов.

Российские легкоатлеты, за исключением Дарьи Клишиной, не были допущены до участия в Играх-2016 после допинг-скандала, разгоревшегося вокруг Всероссийской федерации легкой атлетики.

- Честно сказать, не особо. Я люблю смотреть легкую атлетику, но мне неинтересно ее смотреть без наших, - приводит "Р-Спорт" слова Кулижникова. - Для меня звезд нет, мне нужны мои русские ребята, я только за них болею. Я смотрел заплывы Юлии Ефимовой. Она пережила такое, что никому не пожелаешь. Похожая ситуация была со мной, но только она еще при этом завоевала два серебра Олимпиады! Респект ей за все, что она смогла сделать.