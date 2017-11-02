Фредерикс предстал перед судом по делу о коррупции в ИААФ

Член МОК от Намибии Фрэнки Фредерикс сегодня предстал перед судом в Париже. Как сообщает AFP, судья заслушал показания функционера в рамках расследования коррупции в ИААФ, которое ведет французская прокуратура.

Четырехкратный призер Олимпийских игр в беге на 100 и 200 метров Фредерикс ранее был временно отстранен ИААФ в связи с расследованием. Следствие выяснило, что в 2009 году перед выборами города, который пример Олимпиаду-2016, Фредерикс получил крупную денежную сумму от компании, связанной с семейством Диаков – экс-глава ИААФ Ламин Диак был арестован ранее французской полицией по делу о коррупции.