Елена Исинбаева: "Легкоатлеты честно заработали компенсацию за пропущенную Олимпиаду"

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева считает, что российские легкоатлеты, пропустившие Игры-2016, должны получить компенсацию. Ранее глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что в ноябре денежные компенсации за пропущенные Игры получат 42 легкоатлета.

– Вопрос о деньгах, которые я получу за пропущенную Олимпиаду, лучше задавать не мне, – цитирует ТАСС Исинбаеву. – Эти средства выделяет Фонд поддержки олимпийцев. После окончания Олимпиады было сказано, что вынужденно пропустившие эти соревнования легкоатлеты так же будут вознаграждены. Это не наша вина, что мы не поехали в Рио-де– Жанейро.

Нам очень обидно, что мы работали долгие годы и не сумели выступить на главном соревновании в своей карьере. Работали, не щадя себя и обделяя вниманием своих родных и близких. Спорт – это единственный источник дохода для многих из нас, и когда случилась эта несправедливость, многие мои товарищи по несчастью остались "у разбитого корыта".

На подготовку к Рио было потрачено столько времени, столько сил. Эта материальная компенсация необходима. Жизнь сложная, не спорю, но мы тоже работали и получим эти деньги не просто так. Мы их честно заработали, отдавая все силы.