Елена Исинбаева: "Легкоатлеты честно заработали компенсацию за пропущенную Олимпиаду"

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева считает, что российские легкоатлеты, пропустившие Игры-2016, должны получить компенсацию. Ранее глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что в ноябре денежные компенсации за пропущенные Игры получат 42 легкоатлета.
– Вопрос о деньгах, которые я получу за пропущенную Олимпиаду, лучше задавать не мне, – цитирует ТАСС Исинбаеву. – Эти средства выделяет Фонд поддержки олимпийцев. После окончания Олимпиады было сказано, что вынужденно пропустившие эти соревнования легкоатлеты так же будут вознаграждены. Это не наша вина, что мы не поехали в Рио-де– Жанейро.
Нам очень обидно, что мы работали долгие годы и не сумели выступить на главном соревновании в своей карьере. Работали, не щадя себя и обделяя вниманием своих родных и близких. Спорт – это единственный источник дохода для многих из нас, и когда случилась эта несправедливость, многие мои товарищи по несчастью остались "у разбитого корыта".
На подготовку к Рио было потрачено столько времени, столько сил. Эта материальная компенсация необходима. Жизнь сложная, не спорю, но мы тоже работали и получим эти деньги не просто так. Мы их честно заработали, отдавая все силы.
Справедливый(Ставрополь)
Может лучше спросить у народа,честно ли ПОТРАЧЕНЫ его деньги? Хочу чтоб видеть,на что уходят мои налоги! Пускай отрабатывают мастер классами ПО ВСЕМ регионам РФ. И естественно бесплатно. Чем на ОИ 2016 Исинбаева и Ко отличалась от меня и других не участвовавших граждан РФ. Почему не мне ДАЮТ эти 4 млн? Наверно пожизненно будем Исинбаевых содержать. Если ты достиг каких либо успехов в любом виде спорта за национальную сборную, то БОЛЬШОЕ ТЕБЕ СПАСИБО от граждан этой страны,честь тебе,хвала и определенная премия(далеко не самая маленькая)...но НЕЛЬЗЯ ПОСТОЯННО ВИСЕТЬ НА ШЕЕ У НАРОДА,НАРОД ИТАК НА КОЛЕНЯХ. Где ж ТЫ Д.А.Медведев со своей фразой: "хотите зарабатывать больше? так идите в бизнес"...или Исинбаева со своей палкой важнее миллиона учителей и их десятков миллионов учеников? Бессовестные люди,воры.
16:34
Братчанин
Кроме Исинбаевой, Шубенкова и Кучиной, которым дадут по 4 миллиона, ещё многие спортсмены не попали на Олимпиаду не по своей вине, хотя тоже работали , тренировались, и т.д. Но им почему-то ничего не компенсируют. Да как же она будет бороться за права спортсменов, если уже начинает с такой несправедливости? Как будет смотреть в глаза другим? Типа, могла стать чемпионкой. "Могла" и "стала" - это принципиальная разница. Скорее всего, облажалась бы, как в Лондоне-2012. Ещё как-то можно было бы понять, если эти 40 миллионов разделили поровну на всех легкоатлетов, но так выделять этих троих - это наглость....
16:31
Slim Taller
Когда значительная часть народа живёт в нищете,демонстративно одаривать избранных это вверх наглости.Эти деньги зарабатывала вся страна.Почему жировать должна Исинбаева?!
16:01
Adro
честно зарабатывают только те, кто этих бездельников содержит, платя налоги
15:56