Мельникова планирует отдать родителям машину, подаренную за серебро Олимпиады-2016

Российская гимнастка Ангелина Мельникова пока не знает, как распорядится автомобилем, подаренным правительством РФ за завоеванную на Олимпиаде-2016 серебряную медаль. По словам 16-летней спортсменки, больше всего она склоняется к варианту отдать машину родителям. Напомним, что Мельникова взяла серебро Игр в командном многоборье.

– Мне пока нельзя за руль, – приводит "Р-Спорт" слова Мельниковой. – Будем с родителями решать, что делать с машиной. Может быть, им отдам, чтобы ездили.