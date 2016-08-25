16:42 25 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Спортивная гимнастика

Мельникова планирует отдать родителям машину, подаренную за серебро Олимпиады-2016

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Российская гимнастка Ангелина Мельникова пока не знает, как распорядится автомобилем, подаренным правительством РФ за завоеванную на Олимпиаде-2016 серебряную медаль. По словам 16-летней спортсменки, больше всего она склоняется к варианту отдать машину родителям. Напомним, что Мельникова взяла серебро Игр в командном многоборье.

– Мне пока нельзя за руль, – приводит "Р-Спорт" слова Мельниковой. – Будем с родителями решать, что делать с машиной. Может быть, им отдам, чтобы ездили.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/rio2016_paralympics/20160825/1047454748.html

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