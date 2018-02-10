17:06 10 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Золото Олимпиады - первая серьезная победа голландской конькобежки в карьере

1

Голландка Карлейн Ахтеректе, выигравшая золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане в конькобежном спорте, одержала первую в карьере победу на серьезном уровне. До старта забега на 3000 метров  28-летняя спортсменка ни разу не становилась первой даже в гонках национального чемпионата.

Лучшими результатами будущей олимпийской чемпионки были второе место в забеге на 5000 метров на этапе Кубка мира-2014/15 в Херенвене и серебро чемпионата Европы-2018 в Коломне на дистанции 3000 метров. (Кирилл БУРДАКОВ)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Pyatochok

Вот таперича МОК и западные СМИ будут орать, что у русских "допингистов" их место - "десятое"... ЯПлакалЪ!

18:20 10 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!