Золото Олимпиады - первая серьезная победа голландской конькобежки в карьере

Голландка Карлейн Ахтеректе, выигравшая золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане в конькобежном спорте, одержала первую в карьере победу на серьезном уровне. До старта забега на 3000 метров 28-летняя спортсменка ни разу не становилась первой даже в гонках национального чемпионата.

Лучшими результатами будущей олимпийской чемпионки были второе место в забеге на 5000 метров на этапе Кубка мира-2014/15 в Херенвене и серебро чемпионата Европы-2018 в Коломне на дистанции 3000 метров. (Кирилл БУРДАКОВ)

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