Юсков и Кулижников примут участие в альтернативных стартах

Как стало известно "СЭ", трехкратный чемпион мира Денис Юсков и пятикратный чемпион мира Павел Кулижников примут участие в альтернативных стартах, которые 14-16 февраля пройдут в Коломне. Напомним, что призовые на этих соревнованиях будут аналогичны олимпийским. (Дмитрий СОМОВ)

Ранее в среду, 7 февраля, стало известно, что оба титулованных спортсмена не выступят на Играх-2018 в Пхенчхане. Генеральный секретарь Спортивного арбитража (CAS) Мэтье Риб сказал, что дела конькобежцев, как и разбирательства по запросам биатлонистов Ирины Старых и Александра Логинова, а также шорт-трекистки Татьяны Бородулиной, будут рассмотрены после завершения соревнований в Корее.

Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.