14:52 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Юсков и Кулижников примут участие в альтернативных стартах

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Как стало известно "СЭ", трехкратный чемпион мира Денис Юсков и пятикратный чемпион мира Павел Кулижников примут участие в альтернативных стартах, которые 14-16 февраля пройдут в Коломне. Напомним, что призовые на этих соревнованиях будут аналогичны олимпийским.  (Дмитрий СОМОВ)

Ранее в среду, 7 февраля, стало известно, что оба титулованных спортсмена не выступят на Играх-2018 в Пхенчхане. Генеральный секретарь Спортивного арбитража (CAS) Мэтье Риб сказал, что дела конькобежцев, как и разбирательства по запросам биатлонистов Ирины Старых и Александра Логинова, а также шорт-трекистки Татьяны Бородулиной, будут рассмотрены после завершения соревнований в Корее.

Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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PitersS

Не смешите народ.. Там надо победить весь мир, а здесь- "Васе" "Петю". Это и доказывает наличие системы-государство задабривает спортсменов чтобы молчали.

22:45

Да здравствуют ОИ - 2018 без РФ

Воооооооооооооооот............ Это -- хорошее, толерантное замещение... Назвать ДОПИНГЁРОВ АЛЬТЕРНАТИВЩИКАМИ.... Только почему ОНИ, пупков не надрывая, получат аналогичные лямпийские призовые??? Лишних денюжков в бюджете, видимо, доооо........... ну, ВАМ по пояс будет!!!!

16:55

Новоуепинни

Угораю ваще все больше и больше, бгг. А че так мало бабла-то? Больше надо. За 10 олимпиад примерно. И звание олимп чемпион присуждать. А эти бегунки были бы адекватами - не позорились бы и не выходили ваще. Но это же гордые российские олимпийцы, они с удовольствием побегают, забабло-то и без конкуренции, бгг

15:45

mobile_actor

Вообще-то, на Олимпиадах нет призовых.

15:24

rusfed 2.0

Зачем этот фарс устраивать? Раздайте просто деньги - мы уж привыкли

15:24

bvp

Смысл в том, что, если не смогли их защитить, то пусть хоть деньги за медали отдадут.

15:16

сибирьофф

Они там друг с другом будут соревноваться?)к чему этот фарс и выброшенные деньги на никому ненужную показуху?

14:59