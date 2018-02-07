Юсков и Кулижников примут участие в альтернативных стартах

Как стало известно "СЭ", трехкратный чемпион мира Денис Юсков и пятикратный чемпион мира Павел Кулижников примут участие в альтернативных стартах, которые 14-16 февраля пройдут в Коломне. Напомним, что призовые на этих соревнованиях будут аналогичны олимпийским. (Дмитрий СОМОВ)
Ранее в среду, 7 февраля, стало известно, что оба титулованных спортсмена не выступят на Играх-2018 в Пхенчхане. Генеральный секретарь Спортивного арбитража (CAS) Мэтье Риб сказал, что дела конькобежцев, как и разбирательства по запросам биатлонистов Ирины Старых и Александра Логинова, а также шорт-трекистки Татьяны Бородулиной, будут рассмотрены после завершения соревнований в Корее.
Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
PitersS
Не смешите народ.. Там надо победить весь мир, а здесь- "Васе" "Петю". Это и доказывает наличие системы-государство задабривает спортсменов чтобы молчали.
22:45
Да здравствуют ОИ - 2018 без РФ
Воооооооооооооооот............ Это -- хорошее, толерантное замещение... Назвать ДОПИНГЁРОВ АЛЬТЕРНАТИВЩИКАМИ.... Только почему ОНИ, пупков не надрывая, получат аналогичные лямпийские призовые??? Лишних денюжков в бюджете, видимо, доооо........... ну, ВАМ по пояс будет!!!!
16:55
Новоуепинни
Угораю ваще все больше и больше, бгг. А че так мало бабла-то? Больше надо. За 10 олимпиад примерно. И звание олимп чемпион присуждать. А эти бегунки были бы адекватами - не позорились бы и не выходили ваще. Но это же гордые российские олимпийцы, они с удовольствием побегают, забабло-то и без конкуренции, бгг
15:45
mobile_actor
Вообще-то, на Олимпиадах нет призовых.
15:24
rusfed 2.0
Зачем этот фарс устраивать? Раздайте просто деньги - мы уж привыкли
15:24
bvp
Смысл в том, что, если не смогли их защитить, то пусть хоть деньги за медали отдадут.
15:16
сибирьофф
Они там друг с другом будут соревноваться?)к чему этот фарс и выброшенные деньги на никому ненужную показуху?
14:59