Вюст - первая спортсменка, выигрывавшая золото в индивидуальных дисциплинах на четырех зимних Играх

Голландская конькобежка Ирен Вюст стала первым атлетом в истории, сумевшим завоевать золотые награды в индивидуальных дисциплинах на четырех зимних Олимпиадах.

В понедельник Вюст стала первой на дистанции 1500 м в Пхенчхане. Ранее она побеждала на 3000 м в Турине, на 1500 м в Ванкувере, а также на 3000 м в Сочи. Также четыре года назад она взяла золото в командной гонке.

Рекордсмен зимних Олимпиад норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален выигрывал свои восемь золотых медалей также на четырех Играх, но единственное золото Ванкувера он завоевал в эстафете.

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