Трофимов провел первую тренировку на олимпийском катке

Российский конькобежец Сергей Трофимов провел первую тренировку на льду олимпийского катка в Канныне, информирует "Р-Спорт".

Трофимов стал единственным российским конькобежцем из мужской команды, допущенным до Игр-2018 комиссией Международного олимпийского комитета. Тренировку Трофимов провел в субботу утром, российская конькобежка Наталья Воронина проведет первую тренировку позднее.

Планируется, что Трофимов в отсутствие партнеров по команде будет тренироваться вместе с голландцем Куном Вервеем до выступления на дистанции 1500 м. Вервей проходил предсезонную подготовку в команде главного тренера сборной России Константина Полтавца, а также работал с россиянами на сборе в японском Обихиро, откуда вместе с Трофимовым и Ворониной прилетел в Южную Корею.