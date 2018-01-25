Тренер: "Юсков доминировал перед Олимпиадой, с него практически снимают медаль"

Тренер мужской спринтерской группы сборной России Дмитрий Дорофеев отметил, что российский конькобежец Денис Юсков доминировал на протяжении всего олимпийского цикла, поэтому после недопуска на Олимпиаду-2018 ему очень тяжело. Он также добавил, что до сих пор непонятно, чего ждать дальше.

Отметим, что на Играх-2018 от России выступят конькобежцы Сергей Трофимов, Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Ольга Граф.

– Мне очень жаль в этой ситуации Дениса Юскова, который доминировал на протяжении всего олимпийского цикла. Ему сейчас очень сложно, и ему будет очень тяжело держать этот уровень еще один олимпийский цикл, – приводит "Р-Спорт" слова Дорофеева. – С него практически снимают эту медаль.

То, что у нас не допустят Кулижникова, мы примерно предполагали. Алексей Есин у нас взрослый парень, Руслан Мурашов ходит молчаливый. Думаю, благодаря близким и их поддержке они это переживут. По-прежнему остается непонятным, что будет дальше, какие будут возможные альтернативные соревнования. К сожалению, все эти разговоры пока не привели ни к чему, в итоге никто не знает, что делать и к чему все это приведет.

Сейчас проведем сбор в Коломне, завершим намеченную программу. 31 января, думаю, все будет ясно. Вторая наша команда уже улетела в Японию, мы будем ждать, какие будут дальнейшие действия, и строить планы на следующий период.

Напомним, Юсков выиграл все международные старты на дистанции 1500 метров в этом сезоне, в которых принимал участие, и установил рекорд мира.