Тренер: "Юсков доминировал перед Олимпиадой, с него практически снимают медаль"

Тренер мужской спринтерской группы сборной России Дмитрий Дорофеев отметил, что российский конькобежец Денис Юсков доминировал на протяжении всего олимпийского цикла, поэтому после недопуска на Олимпиаду-2018 ему очень тяжело. Он также добавил, что до сих пор непонятно, чего ждать дальше.
Отметим, что на Играх-2018 от России выступят конькобежцы Сергей Трофимов, Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Ольга Граф.
– Мне очень жаль в этой ситуации Дениса Юскова, который доминировал на протяжении всего олимпийского цикла. Ему сейчас очень сложно, и ему будет очень тяжело держать этот уровень еще один олимпийский цикл, – приводит "Р-Спорт" слова Дорофеева. – С него практически снимают эту медаль.
То, что у нас не допустят Кулижникова, мы примерно предполагали. Алексей Есин у нас взрослый парень, Руслан Мурашов ходит молчаливый. Думаю, благодаря близким и их поддержке они это переживут. По-прежнему остается непонятным, что будет дальше, какие будут возможные альтернативные соревнования. К сожалению, все эти разговоры пока не привели ни к чему, в итоге никто не знает, что делать и к чему все это приведет.
Сейчас проведем сбор в Коломне, завершим намеченную программу. 31 января, думаю, все будет ясно. Вторая наша команда уже улетела в Японию, мы будем ждать, какие будут дальнейшие действия, и строить планы на следующий период.
Напомним, Юсков выиграл все международные старты на дистанции 1500 метров в этом сезоне, в которых принимал участие, и установил рекорд мира.
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https://rsport.ria.ru/winter2018_speedskating/20180125/1131621125.html
Mao11
Нужен ультиматум МОК - В связи с необоснованным и злонамеренным запретом Гимна России и Государственного флага России, а так же бездоказательными обвинениями и запретом участия на ОИ 2018 наших ведущих спортсменов, требуем немедленно отменить все эти запреты и предоставить возможность всем выполнившим олимпийский норматив принять участие в ОИ! Иначе участие российской команды, в каком либо качестве не представляется возможным, по причине не зависящей от страны, так как условия на которых МОК предлагает участие российских спортсменов унизительны для любого современного человека знакомого с презумпцией невиновности, которую ещё пока ни одна западная страна не запретила! Какие спортсмены принимают участие в ОИ если все они выполнили олимпийский норматив, решить могут только российские спортивные организации и сами спортсмены на соревнованиях! Никакие МОК и др. зарубежные организации не имеют права указывать суверенному государству, кто из спортсменов поедет, а кто нет! Олимпийские игры не принадлежат МОК или ВАДА и не могут быть использованы для приобретения авторитета одной страны над другой путем уничтожения её спортсменов и уж никто не имеет права наживаться за счёт абсурдных и недоказуемых обвинений страны в вымышленных им самим преступлениях и за счёт своего авторитета заставлять менее квалифицированных членов МОК голосовать так, как ему надо.
23:13 25 января
Mao11
Долой продажный МОК!!!
23:11 25 января
ЗА Россию!
Ну естественно,Юсков и Кулижников это минус куча медалей у конкурентов.Устюгов-туда же.Шипулин может и нет,но реальная угроза борьбы за золото.
22:44 25 января