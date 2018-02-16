Тренер Ворониной: "Это просто мечта. Это невероятно"

Тренер российской конькобежки Натальи Ворониной Павел Абраткевич заявил, что для него бронза, завоеванная спортсменкой на Олимпийских играх в Пхенчхане, стала воплощением мечты. Воронина сегодня стала третьей на на дистанции 5 000 метров.

– Это просто мечта! Это невероятно. Это так и должно было быть. И на трешке было бы иначе, если бы она не распереживалась, нервы сыграли здесь, конечно, – цитирует Абраткевича "РИА Новости". – Я даже не знаю, что сказать. Я порадовался, когда в жеребьевке ей попалась Мартина Сабликова, которая быстро не начинает дистанцию. И Наташа технически не развалилась. Это большое счастье.

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