15:41 16 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Тренер Ворониной: "Это просто мечта. Это невероятно"

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Тренер российской конькобежки Натальи Ворониной Павел Абраткевич заявил, что для него бронза, завоеванная спортсменкой на Олимпийских играх в Пхенчхане, стала воплощением мечты. Воронина сегодня стала третьей на на дистанции 5 000 метров.

– Это просто мечта! Это невероятно. Это так и должно было быть. И на трешке было бы иначе, если бы она не распереживалась, нервы сыграли здесь, конечно, – цитирует Абраткевича "РИА Новости". – Я даже не знаю, что сказать. Я порадовался, когда в жеребьевке ей попалась Мартина Сабликова, которая быстро не начинает дистанцию. И Наташа технически не развалилась. Это большое счастье.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_speedskating/20180216/1132709991.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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gfotccffdr7ngayq

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog

23:38 16 февраля

Bache Gabrielsen

Да, а Паша Абраткевич - молодец. Что до Натальи, то она просто чудо сотворила.

17:35 16 февраля

Bache Gabrielsen

ahtzdj01onqek, подкачай себе мозги. А то их присутствие пока как-то не наблюдается.

17:34 16 февраля

шило в филейных частях родченков

ahtzdj01onqek, был бы поисковик серых клеток мозга - посоветовал бы. А поелику его нет - живи так!.. А Воронина - умничка!!!

16:50 16 февраля

npokypop_6apcyk

Это победа, конечно. После того, как МОК отцепил от олимпиады наших лидеров - Юскова, Кулижникова, Мурашова, Фаткулину, Шихову - мы смогли завоевать медаль. Ворониной нужно памятник ставить.

15:55 16 февраля

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