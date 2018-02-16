Тренер Ворониной: "Это просто мечта. Это невероятно"

Тренер российской конькобежки Натальи Ворониной Павел Абраткевич заявил, что для него бронза, завоеванная спортсменкой на Олимпийских играх в Пхенчхане, стала воплощением мечты. Воронина сегодня стала третьей на на дистанции 5 000 метров.
– Это просто мечта! Это невероятно. Это так и должно было быть. И на трешке было бы иначе, если бы она не распереживалась, нервы сыграли здесь, конечно, – цитирует Абраткевича "РИА Новости". – Я даже не знаю, что сказать. Я порадовался, когда в жеребьевке ей попалась Мартина Сабликова, которая быстро не начинает дистанцию. И Наташа технически не развалилась. Это большое счастье.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_speedskating/20180216/1132709991.html
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
23:38 16 февраля
Bache Gabrielsen
Да, а Паша Абраткевич - молодец. Что до Натальи, то она просто чудо сотворила.
17:35 16 февраля
Bache Gabrielsen
ahtzdj01onqek, подкачай себе мозги. А то их присутствие пока как-то не наблюдается.
17:34 16 февраля
шило в филейных частях родченков
ahtzdj01onqek, был бы поисковик серых клеток мозга - посоветовал бы. А поелику его нет - живи так!.. А Воронина - умничка!!!
16:50 16 февраля
npokypop_6apcyk
Это победа, конечно. После того, как МОК отцепил от олимпиады наших лидеров - Юскова, Кулижникова, Мурашова, Фаткулину, Шихову - мы смогли завоевать медаль. Ворониной нужно памятник ставить.
15:55 16 февраля