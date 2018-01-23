Трефилов - о ситуации с Олимпиадой-2018: "Россию очень низко опустили"

Легендарный гандбольный тренер Евгений Трефилов возмущен тем, что лыжник Сергей Устюгов, биатлонист Антон Шипулин и конькобежец Виктор Ан не попали в список спортсменов, приглашенных Международным олимпийским комитетом (МОК) до участия в Олимпиаде-2018. По словам специалиста, это откровенный беспредел.

– Это просто беспредел, – возмутился Трефилов. – Сметают всех, даже тех, кто вообще не замешан ни в чем. Идиотизм полный. ВАДА и МОК играют в политику теперь уже в открытую. Откровенно убирают первых номеров.

– Имеет ли смысл продолжать с ними эту игру?

– Ну, откажемся мы. Они скажут: "Вот и слава богу". И что дальше? Так что я не знаю. Хотя мы не в куре всех подводных течений. Может быть, наши решительные действия позволили бы приглушить всех этих чиновников. Они просто-напросто зарвались. Отстраняют всех направо и налево. Нужно напомнить им, что есть закон о правах человека, ООН. Это же прямые нарушения. Ребята немного одурели от своей значимости.

– Что делать?

– Представляю, какое сейчас напряжение у ребят. Это же самое страшное, когда ты готовишься к чему-то, а впереди неизвестность. И тут уже наши спортивные руководители должны определиться: поможет ли жесткое ответное движение или наоборот усугубит ситуацию? Нам сложно рассуждать, ведь мы не знаем подробностей. Но мне непонятно, почему мы так легко спустили все на тормоза. Реакция была странной. "Ну, отстранили еще одного спортсмена – и отстранили". А теперь вот начинаем поднимать голову. Мне кажется, мы мягко реагировали на все. Очень мягко. И нас очень низко опустили. Посмотрите, что происходит – Северную Корею уговаривают принять участие на Олимпиаде, а мы в такой вот ситуации. Руководитель Северной Кореи прекрасно понимает: как только он даст заднюю, его "сожрут", как бутерброд. Почему же мы все это позволяем?

Считаю, наши чиновники проспали начало этого беспредела. Сначала хотели отмахнуться. Думали, мол, да ладно – пройдет. А оно не проходит. Становится только хуже и хуже. (Владимир ИВАНОВ)

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