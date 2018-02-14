Тер Морс завоевала золото Олимпиады на дистанции 1 000 метров, Голикова - 22-я

Голландка Йорин Тер Морс завоевала золото Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 1 000 метров. Второй стала японка Нао Кодаира. Замкнула тройку еще одна представительница Японии Михо Такаги.
Россиянка Ангелина Голикова показала 22-й результат.
Коньки
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Женщины
1 000 м
1. Йорин Тер Морс (Голландия) - 1.13,56
2. Нао Кодаира (Япония) - 1.13,82
3. Михо Такаги (Япония) - 1.13,98
4. Бриттани Боу (США) - 1.14,36
5. Ванесса Герцог (Австрия) - 1.14,47
6. Маррит Ленстра (Голландия) - 1.14,85...
22. Ангелина ГОЛИКОВА (Россия) - 1.16,85
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rusfed 2.0
На спринтерских дистанциях тон задают не голландцы
14:34 14 февраля
redgy
Может и сенсационный, но с учетом того что всё в коньках берут недерландцы вполнее себе предсказуемо)
14:31 14 февраля
rusfed 2.0
Сенсационный итог. Кодаира совсем недавно побила мировой рекорд на тысяче
14:26 14 февраля