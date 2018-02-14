Тер Морс завоевала золото Олимпиады на дистанции 1 000 метров, Голикова - 22-я

Голландка Йорин Тер Морс завоевала золото Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 1 000 метров. Второй стала японка Нао Кодаира. Замкнула тройку еще одна представительница Японии Михо Такаги.

Россиянка Ангелина Голикова показала 22-й результат.

Коньки

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

1 000 м

1. Йорин Тер Морс (Голландия) - 1.13,56

2. Нао Кодаира (Япония) - 1.13,82

3. Михо Такаги (Япония) - 1.13,98

4. Бриттани Боу (США) - 1.14,36

5. Ванесса Герцог (Австрия) - 1.14,47

6. Маррит Ленстра (Голландия) - 1.14,85...

22. Ангелина ГОЛИКОВА (Россия) - 1.16,85

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