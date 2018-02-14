14:15 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Тер Морс завоевала золото Олимпиады на дистанции 1 000 метров, Голикова - 22-я

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Голландка Йорин Тер Морс завоевала золото Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 1 000 метров. Второй стала японка Нао Кодаира. Замкнула тройку еще одна представительница Японии Михо Такаги

Россиянка Ангелина Голикова показала 22-й результат.

Коньки

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

1 000 м

1. Йорин Тер Морс (Голландия) - 1.13,56

2. Нао Кодаира (Япония) - 1.13,82

3. Михо Такаги (Япония) - 1.13,98

4. Бриттани Боу (США) - 1.14,36

5. Ванесса Герцог (Австрия) - 1.14,47

6. Маррит Ленстра (Голландия) - 1.14,85...

22. Ангелина ГОЛИКОВА (Россия) - 1.16,85

Главное на Олимпиаде-2018 // Медальный зачет Олимпиады-2018 //
Календарь и результаты соревнований Олимпиады 14 февраля – здесь

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КОММЕНТАРИИ (3)
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rusfed 2.0

На спринтерских дистанциях тон задают не голландцы

14:34 14 февраля

redgy

Может и сенсационный, но с учетом того что всё в коньках берут недерландцы вполнее себе предсказуемо)

14:31 14 февраля

rusfed 2.0

Сенсационный итог. Кодаира совсем недавно побила мировой рекорд на тысяче

14:26 14 февраля

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