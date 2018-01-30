Светлана Журова: "Я поступила бы как Граф, оставшись без команды"

Вице-президент Союза конькобежцев России, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала "СЭ" решение Ольги Граф отказаться от выступления на Олимпиаде в Пхенчхане.

– С выводами я бы не стала спешить, – заявила Журова. – Через пару дней CAS может озвучить решение по нашим девочкам из команды, в составе которой Ольга собиралась выступать и бороться за медаль – от бронзовой до золотой. Не хочется, чтобы сейчас Граф откажется, а ее партнеров Екатерину Шихову и Елизавету Казелину допустят до Олимпийских игр, но без Граф они выступать не смогут. Надеюсь, ее решение не будет официально принято, до вердикта арбитража.

– Чем вызвано столь ранее заявление Граф?

– Ребята в такой обстановке, что сами торопятся, потому что все это терпеть уже невыносимо. Я понимаю эмоции и порыв Ольги мне понятен. Когда готовилась завоевать медаль в составе команды, а потом остается одна, то решение принимает правильное. Выступать без партнеров, наверное, на Играх не было бы смысла, и я бы точно также поступила. Вопрос – поторопилась ли она или нет. На мой взгляд, нужно подождать до последнего, ведь время еще остается. Как известно, Юлию Ефимову оправдали в последний день подачи заявки.