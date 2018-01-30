Светлана Журова: "Я поступила бы как Граф, оставшись без команды"

Вице-президент Союза конькобежцев России, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала "СЭ" решение Ольги Граф отказаться от выступления на Олимпиаде в Пхенчхане.
– С выводами я бы не стала спешить, – заявила Журова. – Через пару дней CAS может озвучить решение по нашим девочкам из команды, в составе которой Ольга собиралась выступать и бороться за медаль – от бронзовой до золотой. Не хочется, чтобы сейчас Граф откажется, а ее партнеров Екатерину Шихову и Елизавету Казелину допустят до Олимпийских игр, но без Граф они выступать не смогут. Надеюсь, ее решение не будет официально принято, до вердикта арбитража.
– Чем вызвано столь ранее заявление Граф?
– Ребята в такой обстановке, что сами торопятся, потому что все это терпеть уже невыносимо. Я понимаю эмоции и порыв Ольги мне понятен. Когда готовилась завоевать медаль в составе команды, а потом остается одна, то решение принимает правильное. Выступать без партнеров, наверное, на Играх не было бы смысла, и я бы точно также поступила. Вопрос – поторопилась ли она или нет. На мой взгляд, нужно подождать до последнего, ведь время еще остается. Как известно, Юлию Ефимову оправдали в последний день подачи заявки.
Напомним, что двукратный олимпийский призер по конькобежному спорту Ольга Граф стала первой из российских спортсменов отказалась от Олимпийских игр-2018. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Русский Я
А вот Журова разочаровывает, а вот я бы.. на словах сейчас говорить легко, когда ты уже давно не спортсмен, а посредственный политик.
20:19
Генри Морган
Да, конечно, так я и поверил возможному конфигуранту "списка Магнитского". Эта патриотическая дама голосовала за "закон Димы Яковлева", который обрёк многих и многих детей-сирот на ужасное существование и ужасную гибель. Ну, это если, кто не знает. Заботливая, такая, споуртсменка.
20:18
Knecht hl
Конечно, депутат точно, поступила бы так, ведь народ избрал, значит она всегда только хорошо поступает.
14:16
inga
Журова, мы все остались без команды России!!!
12:42
Lokus
Гораздо интереснее, как бы поступила что одна, что другая, если бы были допущены все участники соответствующего забега. Уверен, что поехали бы всем скопом, и наплевать было бы, что кого-то там не допустили.
12:31
ЛокоМотив
ну конечно, Света,ведь шипа,устюг,легкий,фигуристы и тд это никакая не команда,так сторонние спортсменишки
12:08
Рюрик 09
Света, Света... положительное решение CAS не означает автоматического допуска к Олимпийским играм. За что отстранили Шипулина, Устюгова, Ана???
11:28