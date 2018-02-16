Светлана Журова: "Воронина поняла, что для нее нет ничего невозможного на Олимпиаде-2018"

Первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отметила, что россиянка Наталья Воронина поняла, что для нее нет ничего невозможного на Олимпийских играх 2018.

– Была надежда на Воронину, и мы не раз говорили о том, что и серебряная, и бронзовая медаль реальна, – цитирует ТАСС Журову. – Несомненно, когда ты на таком высочайшем уровне борешься с такой невероятной самоотдачей, то и лидеры могут дрогнуть. Расстроились немного, когда она пробежала дистанцию 3000 метров с 10-м результатом, где она также претендовала на бронзу и в той же паре с Сабликовой, у нее была похожая ситуация, как и сегодня. На мой взгляд, Наталья за эти дни проанализировала недочеты, успокоилась и поняла, что нет ничего невозможного.

Еще раз хотелось бы отметить сегодня молодых спортсменов, которые, несмотря на то что, казалось бы, еще не подошли к лидерским позициям, просто пошли "ва-банк". Все медалисты сегодня настраивались с мыслью, как будто выступают в последний раз, и это принесло успех. Поэтому не только Наташа, но и Денис Спицов, и Никита Трегубов в очередной раз поддержали олимпийский резерв России. И что бы там ни писали иностранные журналисты, мы понимаем, что следующие Олимпийские игры не за горами и на них мы вполне можем "выстрелить".

Напомним, что Воронина завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 5 000 метров. Первой стала голландка Эсме Виссер, серебро – у чешки Мартины Сабликовой.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018