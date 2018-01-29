Светлана Журова: "Даже капли в нос, использованные в 14-летнем возрасте, грозят спортсменам последствиями"

Вице-президент Союза конькобежцев России (СКР) Светлана Журова заявила, что россиянки Наталья Воронина и Ангелина Голикова способны побороться за медаль Олимпийских игр-2018. Также она подчеркнула, что многие дисквалификации спортсменов стали следствием внимательности.

– Если говорить про тех четырех спортсменов (приглашение от МОК на Игры-2018 получили четыре российских конькобежца. – Прим. "СЭ"), то как минимум двое из них могут завоевать медали, даже начиная от золота и заканчивая бронзой, – цитирует ТАСС Журову. – Это Воронина и Голикова – они на Кубках мира были очень близко к этому. Да, они не были победителями, но были серебряными и бронзовыми призерами на этапах Кубка мира.

Случайностей не бывает, к сожалению, с Юсковым – его детская шалость, она была очень минимальная, но она же была. То же самое у юного Кулижникова, который купил в аптеке какой-то препарат, съел его, а там оказался запрещенный компонент. Это вопрос внимательности, да сейчас можем сожалеть, что с нашими ребятами это случилось, но что надо быть внимательными, читать и понимать – абсолютно точно.

Для нас ситуация с Олимпиадой – предупреждение, что когда ты даже закапал в нос будучи 14-летним ребенком, ты должен взять у врача справку о том, что тебе это разрешено, а не так, родитель пошел в аптеку, купил таблетку и дал своему ребенку. Теперь надо все это делать через врача, потому что, если неожиданно приедет допинг-контроль, а объяснений тому, как в организм того ребенка попал запрещенный препарат, не будет – это грозит последствиями.

Напомним, на Игры в Пхенчхан Международный олимпийский комитет (МОК) допустил лишь 169 россиян, которые будут выступать под нейтральным флагом и аббревиатурой OAR (олимпийский спортсмен из России).