18:09 15 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Свен Крамер – о неудаче в забеге на 10000 метров: "Я зол на себя"

Голландский конькобежец Свен Крамер заявил, что тяжело пережил неудачное выступление в забеге на 10 тысяч метров на Олимпиаде-2018. Напомним, что пятикратный чемпион мира в этом виде занял лишь шестое место.

– Я неплохо пробежал сегодня, но этого оказалось недостаточно, чтобы попасть в призы, – цитирует ТАСС Крамера. – Я хорошо начал забег, но потом начал сдавать. Трудно сейчас дать объяснение произошедшему. Безусловно, я ожидал, что завоюю медаль. Сейчас мне очень тяжело, я зол на себя. Надо пережить это и готовиться к заключительной дистанции.

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http://tass.ru/sport/4962632

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