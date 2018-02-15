Свен Крамер – о неудаче в забеге на 10000 метров: "Я зол на себя"

Голландский конькобежец Свен Крамер заявил, что тяжело пережил неудачное выступление в забеге на 10 тысяч метров на Олимпиаде-2018. Напомним, что пятикратный чемпион мира в этом виде занял лишь шестое место.

– Я неплохо пробежал сегодня, но этого оказалось недостаточно, чтобы попасть в призы, – цитирует ТАСС Крамера. – Я хорошо начал забег, но потом начал сдавать. Трудно сейчас дать объяснение произошедшему. Безусловно, я ожидал, что завоюю медаль. Сейчас мне очень тяжело, я зол на себя. Надо пережить это и готовиться к заключительной дистанции.