Свен Крамер: "Не зацикливаюсь на трех подряд победах на 5000 м на Олимпиадах"

Четырехкратный олимпийский чемпион в конькобежном спорте Свен Крамер отметил, что не зацикливается на своей статистике на Играх. Крамер после победы на Олимпиаде в Пхенчхане стал единственным конькобежцем, который дважды защитил титул олимпийского чемпиона в одном виде программы – на 5000 м.

– Это, конечно, здорово выиграть три раза подряд на Олимпийских играх дистанцию 5000 метров, замечательный факт, хорошее достижение, но особо не зацикливаюсь и сейчас уже думаю о предстоящих дистанциях, – цитирует "Р-Спорт" Крамера. – Мне сегодня повезло тем, что я стартовал позже моих соперников: они начали дистанцию быстро, я мог ориентироваться на их график и проводил круги по 29 секунд, контролировал ситуацию, что позволило мне показать такой результат (олимпийский рекорд).

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