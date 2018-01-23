12:30 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

СКР: Кулижников и Юсков, по предварительным данным, приглашения на Олимпиаду-2018, не получат

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей КРАВЦОВ. Фото AFP
Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей КРАВЦОВ. Фото AFP
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Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов подтвердил информацию, что российские спортсмены Денис Юсков, Павел Кулижников и еще ряд наших конькобежцев не получат приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду-2018.

 
Сергей УСТЮГОВ.Станислав Поздняков: "В списке участников Олимпиады больше нет Ана, Шипулина и Устюгова"

Ранее стало известно, что шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры в Пхенчхане.

- Апелляцию Юсков и Кулижников подали уже давно, - отметил Кравцов. - У нас нет информации, когда она будет рассмотрена. В ускоренном порядке рассматривать ее МОК не согласился. Соответственно, когда будет вынесено окончательное решение по приглашенным спортсменам - это будет после 28 января - и после того будут рассмотрены эти апелляции.

- Есть ли возможность при неудачном рассмотрении апелляции в CAS внести изменения в заявку сборной?

- Каким образом? Это уже чисто технически сделать невозможно. (Андрей СИЗЯКИН)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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bvp

Еще 3 золотых медали минус могли бы быть.

13:33

rusfed 2.0

Весёлый©, торопишь события. The show must go on

13:13

Весёлый©

Plaudite, cives, plaudite, amici, finita est comoedia ///"Рукоплещите, граждане, друзья, комедия окончена"

12:41

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

А по тем двоим -- из заголовка, какие могут быть сомнения??? ЭТИХ допинг/наркош с самого начали исключили из числа независимых корейских туристов....

12:41