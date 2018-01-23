СКР: Кулижников и Юсков, по предварительным данным, приглашения на Олимпиаду-2018, не получат

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов подтвердил информацию, что российские спортсмены Денис Юсков, Павел Кулижников и еще ряд наших конькобежцев не получат приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду-2018.

Ранее стало известно, что шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры в Пхенчхане.

- Апелляцию Юсков и Кулижников подали уже давно, - отметил Кравцов. - У нас нет информации, когда она будет рассмотрена. В ускоренном порядке рассматривать ее МОК не согласился. Соответственно, когда будет вынесено окончательное решение по приглашенным спортсменам - это будет после 28 января - и после того будут рассмотрены эти апелляции.

- Есть ли возможность при неудачном рассмотрении апелляции в CAS внести изменения в заявку сборной?

- Каким образом? Это уже чисто технически сделать невозможно. (Андрей СИЗЯКИН)

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