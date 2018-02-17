Сергей Клевченя: "В таких условиях бронза Ворониной - это подвиг"

Тренер российских конькобежцев Сергей Клевченя в интервью "Известиям" отметил, что для Натальи Ворониной дистанция 5000 метров является любимой. Россиянка завоевала бронзу Олимпиады-2018 в этой дисциплине. По словам наставника, в таких условиях медаль для Ворониной - это подвиг.

– После бронзы на январском чемпионате Европы в Коломне на дистанции 3000 м многие ожидали от нее медалей именно в этой дисциплине. Почему в один из первых дней Олимпиады она стала в ней лишь десятой?

– Скорее всего, это связано с психологическим моментом, поскольку это был первый старт на Олимпиаде. Наверное, эмоции захлестнули. Не удалось ей справиться с волнением. Была какая-то суета на дистанции. Тем более дисциплина в 3000 м — немного выше по скорости. А 5000 м – уже поспокойнее. Сняв стресс на "трешке", Ворониной удалось грамотно разложить силы по дистанции и прийти к такому результату.

– То есть успех на дистанции в 5000 м был ожидаемым?

– На самом деле это ее любимая дистанция. Некоторые СМИ ставили на Наталью на дистанции в 3000 м, основываясь на январской европейской бронзе. Но вообще по этапам Кубка мира она идет в числе лидеров общего зачета в заездах на 3000 и 5000 м. Поэтому она была готова сражаться со всеми наравне. Если брать голландских конькобежек, то их очень много и все они выступают на самом высоком уровне: одни бегут на этапах Кубка мира, другие – на чемпионатах мира, третьи – на Олимпийских играх. У нас выбор не такой большой, но за счет трудолюбия и усердия Ворониной удалось добиться результата.

– Вы единственный тренер сборной, допущенный МОК до Олимпиады. Тяжело руководить командой в одиночку?

– Нам здесь очень тяжело. Ребят в Канныне всего трое – кроме Натальи, это Ангелина Голикова и Сергей Трофимов. И один тренер – в моем лице. Медаль Ворониной в таких условиях можно назвать подвигом.