Сабликова пропустила чемпионат Европы для решения проблем со здоровьем

Главный тренер сборной Чехии Петр Новак сказал, что трехкратная олимпийская чемпионка Мартина Сабликова пропустила чемпионат Европы в Коломне, чтобы поправить состояние здоровья. Специалист отметил, что в этом сезоне главным стартом для конькобежцев являются Игры-2018 в Пхенчхане.

- Мартина не приехала в Коломну, потому что ей было необходимо время, чтобы привести в порядок здоровье, - цитирует "Р-Спорт" Новака. - Она не могла заниматься этим на старте сезона, когда нужно было стартовать и зарабатывать лицензии. Сейчас был тот момент, в который можно было это сделать, и она занимается лечением. В олимпийском сезоне главное - Игры, все фокусируются на этом.

Также Новак рассказал, почему со второй дистанции на чемпионате Европы в Коломне снялась чемпионка Европы в спринтерском многоборье Каролина Эрбанова. "Каролина (Эрбанова, чемпионка Европы в спринтерском многоборье. - Прим. "СЭ") приболела. Было заметно, что она себя не лучшим образом чувствует уже на "пятисотке", если бы самочувствие было другим, пробежала бы лучше.

Напомним, чемпионат Европы прошел в Коломне с 5 по 7 января. Пхенчхан примет Игры-2018 в период с 9 по 25 февраля.