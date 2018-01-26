Павел Кулижников: "Это не Олимпиада, это лажа какая-то"

Двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников заявил, что не будет смотреть Олимпийские игры-2018. Он подчеркнул, что решение о дисквалификации российских спортсменов имеет политический подтекст.
– Беспредел творится, – цитирует РИА "Новости" Кулижникова. – Люди наглые, не берут чистых спортсменов просто потому, что они родились в России, будто мы проклятые какие-то. Они какие-то помешанные: нам нельзя на Олимпиаду, другим можно. Что это за Олимпиада? Те, кто выиграет медали, будут знать, что половины спортсменов не было. Это не Олимпиада. Это лажа какая-то. Я даже ее смотреть не буду: побороться между собой приехали, чемпионат Голландии устроить? Цена этой медали будет нулевая.
Мы все одна команда и, конечно, взгрустнули. Ну что... Мы пацаны, мы переживем. Плакать не собираюсь, да еще из-за людей, которых я не уважаю. Вообще, людям, которых я не уважаю, меня ни за что не обидеть.
Напомним, Кулижников не получил допуск на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане, как и все спортсмены спринтерской группы Дмитрия Дорофеева.
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https://rsport.ria.ru/winter2018_analytics/20180126/1131642284.html
promtex13
За Россию без допинга! Это не спортсмен, это лажа какая-то *** Он то супер спортсмен, а ты ПИДОР дырявый и знать бы кто ты на самом деле, нашлось бы много народу, что бы тебя Пидрилу заставить съесть свои яйца
21:46
За Россию без допинга!
zeromanj, то, что на Олимпиаду не приедет парочка допингоедов, не превращает турнир в "местячковый междусобойчик"
19:22
zeromanj
В точку. Лажа. И медали, завоевываемых иностранцами в тех же коньках, лыжах, биатлоне, будут не дороже медалей национального первенства. Жаль корейцев, добились права принимать турнир всех сильнейших, а получат местячковый междусобойчик с грошовыми железками-муляжами вместо наград)
19:16
За Россию без допинга!
Это не спортсмен, это лажа какая-то
19:11
russkij
успокойтесь, господа торжествующие, что россиян не допустили на ОИ! не захлебнитесь в своей слюне от чрезмерного восторга! ехать россиянам на эти никчемные игры не надо, пусть лузеры и gay men соревнуются друг с дружкой.
18:38
Drek
Don Slim Taller, поверь, без тебя он тоже будет чище) Чего же ты так мучаешься бедняга сидя на российском сайте?) ================================================================ Он на НАШЕМ сайте ведет войну ,защищая "цивилизованный мир"))))))))))))))))))))))))))))))))))))
18:21
Don
zvovs, честные ОИ были пару тыс. лет назад в Древней Греции)
18:14
Don
Slim Taller, поверь, без тебя он тоже будет чище) Чего же ты так мучаешься бедняга сидя на российском сайте?)
18:13
Drek
Ай молодцы ,счастливые, что Россию прокатывают со спортом.Просто слюной брызгают от счастья, не понимая, что спорт, это в своем роде эрзац войн. Загоняя Россию в угол не понимают, что от возможных реальных действий России жизнь этих "оптимистов" стремительно сокращается.Особенно для тех, кто там у вас в АТО?? Вот им точно, очень скоро будет не до улыбок и даже безвиз не спасет.
18:10
RSDsouth
Надо было в Сочи думать .Все норвежцы - астматики , а наши - мельдониевые медалисты . Думает Норвегии было честно смотреть как Малышко их лидера обходил ? Тот Малышко, который после ни разу и на подиум не заходил .::
17:44
zvovs
Эта будут одни из самых честных олимпийских игр, а вы.... становитесь депутатами.
17:43
rusfed 2.0
Slim Taller Их не пускают,а они всё равно щемятся.Не лезьте вы в эту "лажу",мир чище без вас будет. 17:16 __________ О своей миссии не размышлял?
17:24
cedoi
Лажа в Сочи была во главе с Мутко.
17:21
Slim Taller
Их не пускают,а они всё равно щемятся.Не лезьте вы в эту "лажу",мир чище без вас будет.
17:16
Odetta
Переживем,переболеем,перемучаемся. Пусть подавятся этой олимпиадой.Уроды.
17:14
Drek
Браво Павел!! Именно поэтому и золото в хоккее будет тоже лажей и даже смешно ей будет гордиться.Тем более, что в российской истории золота игр не было.А вот С-Э чуть ли не смакует этот великий шанс.А это позорище, то же самое ,что и выигрыш на коронных дистанциях Кулижникова и Юскова в коньках.Сейчас и кубок IBU начнет котироваться, и евро в биатлоне, то место куда отправляют лузеров или пятых -шестых номеров.Не спорт в России, а просто зазеркалье.Просто каждое СМИ имеет свой корыстный умысел в этом.Очень жаль, что наш президент отдал это на откуп самим спортсменам и СМИ. Унижения страны и спортсменов на этом не закончатся, это те же самые санкции, как и в экономике.А вот выйти из МОК и показывать суперрезультаты, вот это и есть настоящий и адекватный ответ.Вон как вокруг НХЛ МОК бегает, а если и КХЛ не отпустит своих игроков, в погоне за этим мнимым чемпионством.МОК потеряет огромный процент своей привлекательности. Это многих заставит думать, прежде чем плясать под дудку политиканов.
17:08
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Меньше в ЮНОСТИ из баночек надо было ""ЛАЖУ"" хлебать!!! А то, что ТОГДА, что с "мульдонием" --- одни отговорки!!!!!
17:08
Serenky25
Это не лажа. Это обезьяний цирк.
17:04