Павел Кулижников: "Это не Олимпиада, это лажа какая-то"

Двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников заявил, что не будет смотреть Олимпийские игры-2018. Он подчеркнул, что решение о дисквалификации российских спортсменов имеет политический подтекст.

– Беспредел творится, – цитирует РИА "Новости" Кулижникова. – Люди наглые, не берут чистых спортсменов просто потому, что они родились в России, будто мы проклятые какие-то. Они какие-то помешанные: нам нельзя на Олимпиаду, другим можно. Что это за Олимпиада? Те, кто выиграет медали, будут знать, что половины спортсменов не было. Это не Олимпиада. Это лажа какая-то. Я даже ее смотреть не буду: побороться между собой приехали, чемпионат Голландии устроить? Цена этой медали будет нулевая.

Мы все одна команда и, конечно, взгрустнули. Ну что... Мы пацаны, мы переживем. Плакать не собираюсь, да еще из-за людей, которых я не уважаю. Вообще, людям, которых я не уважаю, меня ни за что не обидеть.

Напомним, Кулижников не получил допуск на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане, как и все спортсмены спринтерской группы Дмитрия Дорофеева.