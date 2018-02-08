12:49 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Павел Кулижников: "Ехать на Олимпийские игры после всего этого я и не собирался"

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Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников отметил, что не поехал бы на Олимпиаду-2018 даже в случае получения допуска.

 
Павел КУЛИЖНИКОВ.CAS оставил Кулижникова, Юскова и еще 4 россиян без Олимпиады. Live!

Кулижников не получил приглашения на Игры от комиссии МОК, так как имел допинговую историю в прошлом, а CAS отказался рассматривать его апелляцию.

– Да я все прекрасно понимал, знал, к чему все это идет, ехать на Олимпийские игры после всего этого я не собирался, – цитирует "Р-Спорт" Кулижникова. – Устроили закрытую вечеринку, вот пускай в ней сами и участвуют. Я не хотел бы туда ехать ни под каким предлогом. Но я не осуждаю тех, кто едет, ни в коем случае. У каждого свое мнение, своя позиция. Моя – такая. И за всех, кто поедет, я буду болеть.

Я не злой человек, зла во мне нет. Я желаю, чтобы у всех все получилось: спортсмены другие не виноваты в том, что с нами случилось. Пусть у них все получится, желаю всем удачи искренне. Думаю, будет интересно, но не так интересно, как с нами (смеется).

Кулижников, Юсков и Логинов остались без Олимпиады.
CAS не стал рассматривать их дела

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_analytics/20180208/1132145251.html

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КОММЕНТАРИИ (12)
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ruslya

ну да,не собирался.Лиса и виноград.

14:52

rusfed 2.0

Фарс, имхо

14:52

mobile_actor

"решения ЕСПЧ главенствующего значения не имеют." - это только недавно так стало по антиконституционному постанивлению Конституционного Суда РФ. А до этого - имели и исполнялись. Кулижников сам за себя ответил как лиса из басни Эзопа/Крылова про "зеленый" виноград.

14:20

spetrov

mobile_actor, ограничивает в правах, я уже написал, но не только. А вот решения ЕСПЧ главенствующего значения не имеют. Тем не менее к нему обращаются. Именно из-за принципа. Были примеры среди знакомых, знаю, о чем говорю. Далее... /// Точно так же и Кулижников поскакал вы в Корею, если бы его допустили. ---- Ну тебе-то всегда лучше видно, как оно там у кого, это понятно. А Кулижников сам за себя ответил. Думаю, и действия его понятны, и его личное мнение ближе к истине.

13:52

AndruFka

Чтобы норгам-голландцам победить на Олимпиаде, они должны побить мировые рекорды Юскова и Кулижникова, в противном случае их чемпионства будут липовыми.

13:47

mobile_actor

Вообще-то, РФ подписалась выполнять решения ЕСПЧ и все еще в основном исполняет их. Снятие судумости необходимо, так как судимость ограничивает человека в правах. Точно так же и Кулижников поскакал вы в Корею, если бы его допустили. А сейчас, конечно "этот виноград зелен".

13:41

spetrov

...Понятно, что человек с судимостью и без - к нему разное отношение, на работу таких с большим трудом берут. Но одно дело, когда судимость висит, и совсем другое, когда снята. Просто в моральном плане.

13:38

spetrov

...Например, люди подают в ЕСПЧ. Для чего, если этот европейский суд совершенно разумно не властен над российским законодательством? Людям важен принцип. Так же, к примеру, решают вопросы по снятию судимости. Для чего, если они и так на свободе?

13:35

nickkiol

ну да на ОИ еще выиграть надо. А в Коломне те же призовые. Чего надрываться-то

13:34

spetrov

mobile_actor, ну, например, Кулижникову был важен принцип. Это не они удивительные, это ты удивителен. Не важная, какая чушь, лишь бы пронести.

13:32

mobile_actor

То есть апелляцию в выездную группу КАС в Корее Кулижников не подавал? Его подписть на апелляции подделана, что-ли? Я не я, и подпись не моя.... Удивительные люди.

13:20

spetrov

Устроили закрытую вечеринку, вот пускай в ней сами и участвуют. Я не хотел бы туда ехать ни под каким предлогом. ----- Все правильно. И вроде живет дальше, все с ним нормально.

13:05