Павел Кулижников: "Ехать на Олимпийские игры после всего этого я и не собирался"

Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников отметил, что не поехал бы на Олимпиаду-2018 даже в случае получения допуска.
Кулижников не получил приглашения на Игры от комиссии МОК, так как имел допинговую историю в прошлом, а CAS отказался рассматривать его апелляцию.
– Да я все прекрасно понимал, знал, к чему все это идет, ехать на Олимпийские игры после всего этого я не собирался, – цитирует "Р-Спорт" Кулижникова. – Устроили закрытую вечеринку, вот пускай в ней сами и участвуют. Я не хотел бы туда ехать ни под каким предлогом. Но я не осуждаю тех, кто едет, ни в коем случае. У каждого свое мнение, своя позиция. Моя – такая. И за всех, кто поедет, я буду болеть.
Я не злой человек, зла во мне нет. Я желаю, чтобы у всех все получилось: спортсмены другие не виноваты в том, что с нами случилось. Пусть у них все получится, желаю всем удачи искренне. Думаю, будет интересно, но не так интересно, как с нами (смеется).
Кулижников, Юсков и Логинов остались без Олимпиады.
CAS не стал рассматривать их дела
Опрос
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_analytics/20180208/1132145251.html
ruslya
ну да,не собирался.Лиса и виноград.
14:52
rusfed 2.0
Фарс, имхо
14:52
mobile_actor
"решения ЕСПЧ главенствующего значения не имеют." - это только недавно так стало по антиконституционному постанивлению Конституционного Суда РФ. А до этого - имели и исполнялись. Кулижников сам за себя ответил как лиса из басни Эзопа/Крылова про "зеленый" виноград.
14:20
spetrov
mobile_actor, ограничивает в правах, я уже написал, но не только. А вот решения ЕСПЧ главенствующего значения не имеют. Тем не менее к нему обращаются. Именно из-за принципа. Были примеры среди знакомых, знаю, о чем говорю. Далее... /// Точно так же и Кулижников поскакал вы в Корею, если бы его допустили. ---- Ну тебе-то всегда лучше видно, как оно там у кого, это понятно. А Кулижников сам за себя ответил. Думаю, и действия его понятны, и его личное мнение ближе к истине.
13:52
AndruFka
Чтобы норгам-голландцам победить на Олимпиаде, они должны побить мировые рекорды Юскова и Кулижникова, в противном случае их чемпионства будут липовыми.
13:47
mobile_actor
Вообще-то, РФ подписалась выполнять решения ЕСПЧ и все еще в основном исполняет их. Снятие судумости необходимо, так как судимость ограничивает человека в правах. Точно так же и Кулижников поскакал вы в Корею, если бы его допустили. А сейчас, конечно "этот виноград зелен".
13:41
spetrov
...Понятно, что человек с судимостью и без - к нему разное отношение, на работу таких с большим трудом берут. Но одно дело, когда судимость висит, и совсем другое, когда снята. Просто в моральном плане.
13:38
spetrov
...Например, люди подают в ЕСПЧ. Для чего, если этот европейский суд совершенно разумно не властен над российским законодательством? Людям важен принцип. Так же, к примеру, решают вопросы по снятию судимости. Для чего, если они и так на свободе?
13:35
nickkiol
ну да на ОИ еще выиграть надо. А в Коломне те же призовые. Чего надрываться-то
13:34
spetrov
mobile_actor, ну, например, Кулижникову был важен принцип. Это не они удивительные, это ты удивителен. Не важная, какая чушь, лишь бы пронести.
13:32
mobile_actor
То есть апелляцию в выездную группу КАС в Корее Кулижников не подавал? Его подписть на апелляции подделана, что-ли? Я не я, и подпись не моя.... Удивительные люди.
13:20
spetrov
Устроили закрытую вечеринку, вот пускай в ней сами и участвуют. Я не хотел бы туда ехать ни под каким предлогом. ----- Все правильно. И вроде живет дальше, все с ним нормально.
13:05