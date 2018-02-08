Павел Кулижников: "Ехать на Олимпийские игры после всего этого я и не собирался"

Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников отметил, что не поехал бы на Олимпиаду-2018 даже в случае получения допуска.

Кулижников не получил приглашения на Игры от комиссии МОК, так как имел допинговую историю в прошлом, а CAS отказался рассматривать его апелляцию.

– Да я все прекрасно понимал, знал, к чему все это идет, ехать на Олимпийские игры после всего этого я не собирался, – цитирует "Р-Спорт" Кулижникова. – Устроили закрытую вечеринку, вот пускай в ней сами и участвуют. Я не хотел бы туда ехать ни под каким предлогом. Но я не осуждаю тех, кто едет, ни в коем случае. У каждого свое мнение, своя позиция. Моя – такая. И за всех, кто поедет, я буду болеть.

Я не злой человек, зла во мне нет. Я желаю, чтобы у всех все получилось: спортсмены другие не виноваты в том, что с нами случилось. Пусть у них все получится, желаю всем удачи искренне. Думаю, будет интересно, но не так интересно, как с нами (смеется).

Кулижников, Юсков и Логинов остались без Олимпиады.

CAS не стал рассматривать их дела