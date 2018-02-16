Павел Колобков: "Воронина доказала, что на Олимпиаде возможно все"

Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил россиянку Наталью Воронину с бронзовой медалью на Олимпийских играх-2018. Колобков также добавил, что спортсменка доказала, что возможно все.
– Это была яркая гонка, – цитирует ТАСС Колобкова. – Наталья боролась до самого финиша и справедливо взошла на пьедестал почета, доказав, что возможно все. Поздравляю Наташу с убедительным успехом и первой олимпийской медалью в карьере.
Напомним, что Воронина завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 5 000 метров. Первой стала голландка Эсме Виссер, серебро – у чешки Мартины Сабликовой.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
23:37 16 февраля
aysulu2
бла, бла, бла. Но девушка вообще молодец!
20:40 16 февраля
Platinum1991
Поздравляем конькобежку Наталью Воронину с бронзой ОИ-2018 на дистанции 5000 м! Очень рады этому успеху! Желаем вам больших спортивных достижений и радовать нас новыми победами! Американцы не поставили нас на колени в политике и в экономике, не поставят и в СПОРТЕ!!! На все американские политико-спортивные провокации, мы ПЛЕВАТЬ хотели! Владимир Путин ОЧЕНЬ многое сделал и продолжает делать для поступательного развития России и укрепления для нашего спорта. Мы его за это БЛАГОДАРИМ и выражаем ему всеобщую признательность всем его усилиям! Нет силы, которая смогла бы сломить Россию! Россия всегда! БЫЛА! ЕСТЬ и БУДЕТ! Единой! Могучей и Сильной державой!
17:24 16 февраля