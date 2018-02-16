Павел Колобков: "Воронина доказала, что на Олимпиаде возможно все"

Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил россиянку Наталью Воронину с бронзовой медалью на Олимпийских играх-2018. Колобков также добавил, что спортсменка доказала, что возможно все.

– Это была яркая гонка, – цитирует ТАСС Колобкова. – Наталья боролась до самого финиша и справедливо взошла на пьедестал почета, доказав, что возможно все. Поздравляю Наташу с убедительным успехом и первой олимпийской медалью в карьере.

Напомним, что Воронина завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 5 000 метров. Первой стала голландка Эсме Виссер, серебро – у чешки Мартины Сабликовой.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018