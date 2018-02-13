Патрик Руст: "После того, как меня сбил трактор, сложно было восстановиться к Олимпиаде"

Конькобежец Патрик Руст отметил, что первая часть олимпийского сезона прошла не должным образом. По словам голландца, было очень сложно восставновиться после того, как его сбил трактор.

- Восстановиться было непросто после этого инцидента, первая часть олимпийского сезона прошла не так, как должна была, - цитируют "РИА Новости" Руста. - Но я восстановился, сумел отобраться. Для меня это было очень важно и непросто в связи с тем, что я пропустил много в соревновательном плане.

Напомним, что 15 сентября во время тренировки на роликах Руста сбил трактор. Сегодня, 13 февраля, голландец завоевал серебро на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх-2018.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //

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