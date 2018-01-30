Ольга Граф не едет на Олимпиаду. И вот почему

Россиянка Ольга Граф отметила, что крайне негативно отнеслась к решению МОК о допуске России на Олимпийские игры-2018 в нейтральном статусе. Спортсменка также добавила, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх.
На своей странице в Инстаграме Граф написала:
"На данный сезон я возлагала большие надежды, – после успешного выступления на Олимпийских играх в Сочи, весь четырехлетний цикл подготовки я тренировалась с максимальной самоотдачей, чтобы достойно выступить на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане. Основная дисциплина конькобежной программы, к которой я целенаправленно готовилась – это командная гонка преследования. Именно в составе командной гонки я надеялась принести медаль в копилку команды России.
Как спортсмен и как гражданин, я крайне негативно отнеслась к решению МОК о допуске России на Олимпийские игры под нейтральным флагом, тем не менее была готова отстаивать честь страны даже на этих дискриминационных и унизительных условиях, но в конце января мы узнали о том, что большинство спортсменов нашей олимпийской конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх.
Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получило более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь, в их числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия Олимпийских атлетов из России в дисциплине "командная гонка преследования".
В связи с лишением нас возможности бороться за олимпийский пьедестал в командной гонке, – я не принимаю приглашение МОК на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане. Отсутствие приглашения на Олимпийские Игры для чистых спортсменов – безусловных мировых лидеров, таких как Павел Кулижников, Денис Юсков, Виктор Ан и других ведущих российских атлетов для меня является просто немыслимым и беспрецедентным событием, которое невозможно объяснить ни с одной здравой точки зрения. Я надеюсь, что справедливость восторжествует, ребята смогут отстоять свои права и вернуться в Олимпийское движение".
Напомним, Граф входила в список из 169 россиян, которых МОК допустил к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, но заявила о добровольном отказе. На Играх выступят Наталья Воронина, Ангелина Голикова и Сергей Трофимов. Соревнования в этом виде спорта на Олимпиаде начнутся 10 февраля. Всего будет разыграно 14 комплектов наград.
На данный сезон я возлагала большие надежды, – после успешного выступления на Олимпийских играх в Сочи, весь четырехлетний цикл подготовки я тренировалась с максимальной самоотдачей, чтобы достойно выступить на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане. Основная дисциплина конькобежной программы, к которой я целенаправленно готовилась – это командная гонка преследования. Именно в составе командной гонки я надеялась принести медаль в копилку команды России. Как спортсмен и как гражданин, я крайне негативно отнеслась к решению МОК о допуске России на Олимпийские игры под нейтральным флагом, тем не менее была готова отстаивать честь страны даже на этих дискриминационных и унизительных условиях. ..но в конце января мы узнали о том, что большинство спортсменов нашей олимпийской конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх… Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получило более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь, в их числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия Олимпийских атлетов из России в дисциплине "командная гонка преследования". В связи с лишением нас возможности бороться за олимпийский пьедестал в командной гонке, – я не принимаю приглашение МОК на XXIII зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане. Благодарю за понимание и поддержку! Искренне ваша, Ольга Граф. P.S. Отсутствие приглашения на Олимпийские Игры для чистых спортсменов - безусловных мировых лидеров, таких как Павел Кулижников, Денис Юсков, Виктор Ан и других ведущих российских атлетов для меня является просто немыслимым и беспрецедентным событием, которое невозможно объяснить ни с одной здравой точки зрения. Я надеюсь, что справедливость восторжествует, ребята смогут отстоять свои права и вернуться в Олимпийское движение. С уважением, Ольга Граф.
Алексей Кравцов - об отказе Граф: "Мы поддерживаем любое решение спортсмена"//
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За себя и за того парня. МОК утвердил сокращенную заявку России//
Отец Ольги Граф: "Что такое спортсмен, участвующий под белым флагом? Предатель!"
Gangtrang
Ну вот хоть кто-то решил в этом шапито не участвовать..
20:42
Четник
Молодец, Ольга! Дай Бог, чтобы сейчас за ней остальные стали отказываться! Себя нужно уважать прежде всего - деньги дело наживное. А пятно позора от участия в этих играх ничем не смоешь!
12:12
shur
kolos249 Те, кто едут на ОИ-2018 - белофлажники, спортивные власовцы! Именно так к ним и будет относиться подавляющая часть народа, несмотря все нелепые отговорки, которыми эти белофлажники пытаются оправдать своё предательство!________________ Ты подавляющая часть народа?
11:30
kolos249
Те, кто едут на ОИ-2018 - белофлажники, спортивные власовцы! Именно так к ним и будет относиться подавляющая часть народа, несмотря все нелепые отговорки, которыми эти белофлажники пытаются оправдать своё предательство!
11:09
Россия круче всех!
90% едущих на ОИ имеют клеймо "шансов нет", так зачем едут? А Ольга на дл. дистанциях была ЛУЧШЕЙ среди наших на ЧЕ
10:38
shur
Надо уважать решение не только Ольги, но и тех спортсменов, кто едет на ОИ. И нечего лжепатриотам ставить на них клеймо предателей Родины.
09:16
Bolt1975
Молодец Ольга! Абсолютно верное решение. Если нет шансов завоевать медаль, то нечего делать на Олимпиаде где дискридитируют наших спортсменов.
09:13
Mao11
Правильное решение.
08:44