Ольга Граф: "Болела за Воронину, у меня было включено все, что можно"

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Ольга Граф рассказала, что активно болела за Наталью Воронину на дистанции 3000 м на Играх в Пхенчхане. Воронина заняла десятое место.

- Я смотрела и болела, у меня было включено все, что можно: телевизор, компьютер и планшет. Наташа - боец. Она молодец, бежала, терпела. Это опыт на будущее - бороться в таких условиях, - цитирует "Р-Спорт" Граф.

Напомним, что Граф получила допуск на Олимпиаду, но стала единственной из 169 россиян, добровольно отказавшейся от участия в Играх.

Олимпиада-2018. 10 февраля. Россия завоевала первую медаль! //

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