Ольга Фаткулина: "Заявлений Баха не смотрела. Я перелистнула эту страницу"

Призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Ольга Фаткулина​ заявила, что уже воспринимает спокойно все решения по участию в Олимпиаде-2018 и мысленно уже находится в подготовке к чемпионату мира в спринте и соревнованиях в России.

– Заявлений Баха не смотрела, за новостями не следила. Готовлюсь выступить на альтернативных соревнованиях в России, на чемпионате мира по спринту. В принципе я уже мыслями там, эту страницу я перелистнула и уже все воспринимаю спокойно, – цитирует Фаткулину "РИА Новости".

CAS 1 февраля полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Олимпийский комитет России попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры-2018 15 представителям России, но в понедельник им было отказано в участии в Олимпийских играх. В списке ОКР была и Фаткулина.