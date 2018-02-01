Ольга Фаткулина: "За время отстранения руки опускались, хотелось все бросить"

Конькобежка Ольга Фаткулина отметила, что не ожидала оправдательного решения CAS до Олимпийских игр. По словам спортсменки, попасть на соревнования в Пхенчхане будет проблематично, но она не отчаивается.

– Знала и верила, что будет принято справедливое решение, но не была готова к тому, что его озвучат сегодня, – приводит teamrussia.pro слова Фаткулиной. – Счастлива, что мы с адвокатами сумели отстоять честь спортсменов, доказали, что мы чистые, что наши награды заработаны честным трудом. Очень приятно, что нас поддерживает наш президент Владимир Владимирович Путин, что он настраивает на победы и вдохновляет.

Конечно, за время отстранения руки опускались, и хотелось все бросить. Жизнь казалась адом, и я вообще не понимала, что происходит. Но благодаря людям, которые находились рядом, болельщикам, друзьям, их поддержке я смогла выстоять и не бросить спорт. На Олимпийские игры попасть будет проблематично, но я не отчаиваюсь. В планах участие в альтернативных играх и других стартах сезона.

Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена.

CAS оправдал российских олимпийцев! Live!