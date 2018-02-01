Ольга Фаткулина: "Победой будет допуск на Олимпиаду"

Российская конькобежка Ольга Фаткулина сказала, что ее не слишком обрадовал оправдательный вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) по ее пожизненному отстранению от Олимпиад​ и аннулированию результатов на Играх-2014, где она завоевала серебро. Спортсменка призналась, что у нее нет никаких эмоций после объявления такого решения.

– Я заработала медаль своим честным трудом, – цитирует "Р-Спорт" Фаткулину. – Когда я узнала о сегодняшнем решении, счастья не убавилось и не прибавилось. Все так и должно было быть. Победой будет, если нас допустят на Олимпийские игры. Будем сейчас ждать – как там все решится по допуску. Вот тогда и будем радоваться. Сейчас состояние уже такое, что никаких эмоций нет. Ждем, как там дальше все будет по ситуации.

Напомним, в декабре 2017 года исполком МОК принял решение о временном приостановлении членства в своем составе Олимпийского комитета России и возможности допуска на соревнования в Корее только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом и в статусе "олимпийские спортсмены из России". На Игры-2018 могут отправиться только те российские атлеты, которые получат от МОК персональное приглашение.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

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