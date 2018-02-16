Ольга Фаткулина: "Бронза Ворониной важна для будущего всех российских конькобежцев"

Конькобежка Ольга Фаткулина отметила, что бронзовая медаль Натальи Ворониной на Олимпиаде-2018 очень важна для будущего всех отечественных конькобежцев. Напомним, что Фаткулина не получила приглашение на Игры-2018.

Воронина стала третьей на дистанции 5000 м. Победу одержала голландка Эсме Виссер, серебряным призером стала чешка Мартина Сабликова.

- Мы сейчас на сборе в Коломне со всей командой, ждали от Наташи награду, верили, что может собраться и сделать, - цитирует ТАСС Фаткулину. - Большое спасибо ей за медаль. Она важна для нее, для ее будущего, для всей нашей команды, она достойна этой медали, я счастлива за нее.

Эта медаль для всего нашего вида спорта, для президента нашей федерации Алексея Кравцова. Мы очень хотим, чтобы он остался с нами, работал с нами дальше.