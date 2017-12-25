Наталья Воронина: "Хочется выступать под флагом России, тем более на первой Олимпиаде"

Россиянка Наталья Воронина отметила, что если у нее будет возможность, то поедет на Олимпийские игры-2018 под нейтральным флагом. Спортсменка также добавила, что ей важно выступать под российским флагом на Играх, тем более что они будут для нее первыми в карьере.

- Когда ждали решения, допустят нас до Игр или нет, мы были на катке, - цитирует "Р-Спорт" Воронину. - Вокруг все ходили с камерами, ждали нашей реакции, сразу же стали ее снимать. Хочется выступить под флагом России, да еще на первой Олимпиаде, но решение принято. Если будет возможность, поеду под олимпийским флагом.