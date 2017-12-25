Наталья Воронина: "Хочется выступать под флагом России, тем более на первой Олимпиаде"

Россиянка Наталья Воронина отметила, что если у нее будет возможность, то поедет на Олимпийские игры-2018 под нейтральным флагом. Спортсменка также добавила, что ей важно выступать под российским флагом на Играх, тем более что они будут для нее первыми в карьере.
- Когда ждали решения, допустят нас до Игр или нет, мы были на катке, - цитирует "Р-Спорт" Воронину. - Вокруг все ходили с камерами, ждали нашей реакции, сразу же стали ее снимать. Хочется выступить под флагом России, да еще на первой Олимпиаде, но решение принято. Если будет возможность, поеду под олимпийским флагом.
Опрос
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_speedskating/20171225/1130553283.html