Наталья Воронина: "Эта медаль для меня как золотая при такой обстановке"

Российская конькобежка Наталья Воронина рассказала, как для нее важна бронзовая медаль, которую она сегодня завоевала на дистанции в 5000 метров на Олимпиаде-2018. Также спортсменка отметила, что не чувствует негатива со стороны соперник, и почти ни с кем не общается.

– Эта медаль для меня как золотая при такой обстановке, – цитирует "Р-Спорт" Воронину. – Я бежала за себя и за тех, кто сюда не приехал. Когда я увидела время голландок, написала Паше, что время какое-то космическое. Он сказал: "Наташа, просто делай свое дело.

Негатив со стороны соперниц? Я не общаюсь с ними, но и проблем никаких с ними нет и негатива никакого не чувствовала, все было спокойно. Я не отвлекалась ни на что. Первые дни, пока я здесь была, я была разочарована, но сейчас рада, что смогла показать результат, хотя не было тренера, не было поддержки. К сожалению, Пашу Абраткевича не допустили и мне приходилось самой работать. Он мне помогал постоянно и я знала, что в меня верят.