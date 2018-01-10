МОК утвердил дизайн комбинезонов российских конькобежцев для участия в Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил дизайн экипировки сборной России по конькобежному спорту. Спортсмены на предстоящей зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане будут выступать в сине-серых комбинезонах.

– МОК утвердил дизайн комбинезонов конькобежцев для участия в Олимпийских играх, – цитирует Р-Спорт президента Союза конькобежцев России Алексея Кравцова. – По своим технологическим характеристикам наша экипировка не отличается от той, в которой выступают наши спортсмены, поэтому необходимости предварительно как-то ее тестировать особо нет.

В начале декабря МОК принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР), но допустить до участия в Олимпиаде-2018 "чистых" российских атлетов, не уличенных ранее в употреблении допинга, в статусе "спортсменов-олимпийцев из России". Экипировка россиян должна соответствовать требованиям МОК, в ней не допускается использование любых символов для национальной идентификации.