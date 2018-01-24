Кулижников, Юсков и Ан поедут на тренировочный сбор перед Олимпийскими играми

Исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Ирина Слаутина сообщила, что спортсмены, предварительно получившие недопуск к Олимпиаде, все равно проведут запланированный тренировочный сбор. Она добавила, что команда заедет в олимпийскую деревню 1 февраля.

– Российские конькобежцы, как и шорт-трекисты, примут участие в финальных сборах независимо от того, кто получил или не получил предварительное приглашение, – цитирует ТАСС Слаутину. – Конькобежцы едут в Японию, как и запланировано, 25 января, потому что это процесс подготовки к этапу Кубка мира и чемпионату мира. Сбор у шорт-трекистов мы перенесли в Новогорск, это решение тренерского совета. При положительном решении о допуске они заедут в олимпийскую деревню 1 февраля.

Напомним, что россияне Павел Кулижников, Денис Юсков и Виктор Ан не попали в предварительный список спортсменов, допущенным к Играм в Пхенчхане. Соревнования пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены будут выступать в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).