Голландский конькобежец Свен Крамер завоевал золото Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 5 000 метров. При этом он установил олимпийский рекорд - 6.09,76. Второе место занял канадец Тед Ян Блемен. Замкнул тройку норвежец Сверре Лунде Педерсен.
Олимпиада-2018
Коньки
Мужчины
5 000 м
1. Свен Крамер (Голландия) - 6.09,76 ОР
2. Тед Ян Блемен (Канада) - 6.11,616
3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) - 6.11,618
4. Питер Майкл (Новая Зеландия) - 6.14,07
5. Ли Сын Хун (Корея) - 6.14,15
6. Барт Свингс (Бельгия) - 6.14,57
11 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь //
Медальный зачет Олимпиады-2018
fifa_guru
между вторым и третьим место 0,002 секунды...
12:31 11 февраля
Ded vsegda odet
А третьим кто, кто пришёл??? Педер... ну и фамилия. Чего на свете не бывает. Хорошо , что не первый.
12:26 11 февраля
rusfed 2.0
Вот так вот, Тед-Ян, хорошо смеется тот, кто смеется последним. А Крамер - легенда
12:07 11 февраля