12:01 11 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Крамер завоевал золото Олимпиады в Пхенчхане

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Голландский конькобежец Свен Крамер завоевал золото Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 5 000 метров. При этом он установил олимпийский рекорд - 6.09,76. Второе место занял канадец Тед Ян Блемен. Замкнул тройку норвежец Сверре Лунде Педерсен.

Олимпиада-2018

Коньки

Мужчины

5 000 м

1. Свен Крамер (Голландия) - 6.09,76 ОР

2. Тед Ян Блемен  (Канада) - 6.11,616

3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) - 6.11,618

4. Питер Майкл (Новая Зеландия) - 6.14,07

5. Ли Сын Хун (Корея) - 6.14,15

6. Барт Свингс (Бельгия) - 6.14,57

11 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь // 
Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (3)
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fifa_guru

между вторым и третьим место 0,002 секунды...

12:31 11 февраля

Ded vsegda odet

А третьим кто, кто пришёл??? Педер... ну и фамилия. Чего на свете не бывает. Хорошо , что не первый.

12:26 11 февраля

rusfed 2.0

Вот так вот, Тед-Ян, хорошо смеется тот, кто смеется последним. А Крамер - легенда

12:07 11 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!