Голландский конькобежец Свен Крамер завоевал золото Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 5 000 метров. При этом он установил олимпийский рекорд - 6.09,76. Второе место занял канадец Тед Ян Блемен. Замкнул тройку норвежец Сверре Лунде Педерсен.

Олимпиада-2018

Коньки

Мужчины

5 000 м

1. Свен Крамер (Голландия) - 6.09,76 ОР

2. Тед Ян Блемен (Канада) - 6.11,616

3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) - 6.11,618

4. Питер Майкл (Новая Зеландия) - 6.14,07

5. Ли Сын Хун (Корея) - 6.14,15

6. Барт Свингс (Бельгия) - 6.14,57

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Медальный зачет Олимпиады-2018