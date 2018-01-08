Константин Полтавец: "Станет ли недопуск к Играм-2018 трагедией? Нет, есть и более высокие цели"

Главный тренер сборной России Константин Полтавец в интервью "СЭ" подчеркнул, что ему было неприятно наблюдать реакцию конькобежного мира на решения МОК в отношении российских спортменов. Он также добавил, что недопуск к Олимпийским играм-2018 не станет для него личной трагедией.

Напомним, что участие Дениса Юскова и Павла Кулижникова в Играх-2018 остается под вопросом из-за отбытой в прошлом допинговой дисквалификации.

– Кулижников и Юсков могут остаться без Игр-2018. Как вам с понимаем этого работается?

– Начнем с того, что было очень неприятно наблюдать реакцию остального конькобежного мира, которая последовала после решения МОК отстранить часть российских спортсменов от Олимпийских игр, – сказал Полтавец. – Пожалуй, даже еще хуже, чем когда на финале Кубка мира-2016 в Херенвене с нами демонстративно не здоровались и кто-то демонстративно покидал раздевалки. Это было из-за скандала с мельдонием. Который, к слову, потом сошел на нет и Пашу полностью оправдали.

В декабре, когда Денис установил мировой рекорд, желающих пожать руку и поздравить было на порядок меньше, чем обычно. Это факт. Происходящее сейчас вызывает даже не протест, меня поражает всеобщая неосознанность ситуации, в которой находятся спортсмены. Во всем этом информационном шуме я боюсь не услышать сам себя. Что этот шум начнет отвлекать меня от достижения тех целей, которые мы со спортсменами поставили.

А что происходит в лозаннском театре абсурда, я не понимаю. У меня очень много вопросов. Но просто так отстранить, например, Олю Фаткулину – это неправильно. Особенно неприятно, что все происходит за глаза. Никто ведь даже не видит человека, который их обвиняет. Я тоже был в Сочи и столько иностранных специалистов, как в коньках, наверное, не работало больше нигде. А все они тоже имеют глаза и уши. Я всегда знал, где в Сочи находился Юсков, координировал всех тренеров, и понимаю, что такие махинации, которые нам вменяют, были невозможны.

– Со спортсменами обсуждали это?

– В течение последних полутора лет я говорю им: "Вам скрывать нечего. Держите голову высоко, смотрите прямо, бегите быстро". Кун тоже может подтвердить, что мы работаем чисто. Я вообще не против того, чтобы в нашей группе тренировалось больше иностранных спортсменов. Да, мы сами будем готовить себе конкурентов, но наша команда станет прозрачней.

– Если СAS отклонит протесты и вы, и Юсков не сможете поехать на Олимпийские игры. Это станет для вас личной трагедией?

– Не станет. Олимпийские игры – это самая желанная цель в мире спорта, источник для вдохновения к новым целям. Не пустят меня? Что делать – есть и более высокие цели. Гора Эверест будет повыше, и она никак не относится к юрисдикции МОК. Будем покорять другие вершины. Жизнь продолжается в любом случае. Если я не смогу увидеть, как Юсков станет олимпийским чемпионом вживую, буду наслаждаться этим по телевизору. Самое главное, чтобы он им стал. Надеюсь, так и будет… (Владимир ИВАНОВ)

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