Константин Полтавец: "Оставить Юскова без Олимпиады – полная несправедливость"

Главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец назвал недопуск Дениса Юскова до участия в Олимпиаде-2018 полной несправедливостью. Российский спортсмен получил допуск на Игры, которые пройдут в Пхенчхане, решением специальной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК).

– Даже сложно описать, что сейчас все чувствуют. Мы столкнулись с ситуацией, когда людей отстраняют от Олимпийских игр, не предъявляя доказательств, и даже не называя причины, – приводит РИА "Новости" слова Юскова. – То, что допуск на Олимпийские игры не получил Денис Юсков – это полная несправедливость.

Он чистый спортсмен, он был под плотным международным допинг-контролем. Все свои старты на 1500 метров в сезоне, которые были – на этапах Кубка мира и на чемпионате Европы – он выиграл. В этом году он обновил мировой рекорд. Тот, кто выиграет золото на "полуторке" в отсутствие Юскова, сделает это благодаря такому решению МОК.