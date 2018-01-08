Константин Полтавец: "К Олимпиаде-2018 все конькобежцы прибавят. И Юсков тоже"

Главный тренер сборной России Константин Полтавец в интервью "СЭ" рассказал, что Денис Юсков, завоевавший два золота на чемпионате Европы в Коломне, пока находится не на пике формы. Он также добавил, что спортсмены прибавят к старту Олимпийских игр-2018.

– Всю подготовку Дениса к 13 февраля 2018 года я четко представляю уже два года. Детально и по дням, – сказал Полтавец. – Многое было понятно еще четыре года назад, а последние два года картина видна во всех подробностях. Но это не новость. Со спортсменами такого уровня только так и работают.

– Хотите сказать, все прошло строго по плану?

– Были корректировки – они связаны с особенностями спортсмена. Но система координат, в которой мы находимся, понятна давно. При этом она подвижная. Сейчас мы четко осознаем, где находимся. И уровень Дениса во время чемпионата Европы был таков, что беги он на хорошем льду, скажем, в Херенвене, показал бы результат на уровне мирового рекорда на равнине.

– Меньше, чем полсекунды Юсков в этом сезоне второму месту и так не привозил. Не страшно, что все настолько хорошо?

– Ничего страшного не происходит. Это базовый уровень Юскова. Сейчас он не на пике. К Корее все прибавят. И он тоже.

– Вы с Юсковым так задрали планку, что в Корее любой его результат, кроме первого места, будет считаться провалом. Тяжело работать, понимая, что нет права даже на малейшую ошибку?

– Атлеты, как и все люди, иногда сомневаются. Но тренер не имеет права этого делать. Малейшая неуверенность тут же отлавливается спортсменом и передается ему. При этом я критически отношусь к себе и отчетливо вижу, что все остальные движутся вперед. Поэтому и я работаю не на удержание результата, а на его рост. И давайте говорить откровенно: если мы ставим перед собой задачу пробежать в Пхенчхане 1.42 – какая это будет медаль?

– Безусловно, золотая. А стоит задача выйти на такие секунды?

– Да.

– На медленном азиатском льду?

– Почему нет? Если мы уже говорим об 1.39 на высокогорье, то что в этом невозможного? В 2002 году, когда 1.45 были фантастикой, я не побоялся сказать, что скоро люди будут бежать 1.42. Теперь я говорю о том, что мы на пороге нового прорыва. Самое главное, что спортсмены начинают верить: такие результаты возможны. Именно это первопричина новых рекордов. (Владимир ИВАНОВ)

Напомним, что участие Юскова и Павла Кулижникова в Играх-2018 остается под вопросом из-за отбытой в прошлом допинговой дисквалификации.

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