Конькобежка Нао Кодаира выиграла золото Олимпиады на дистанции 500 метров, Голикова - седьмая

Японская конькобежка Нао Кодаира выиграла золото Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 500 метров. Второе место заняла кореянка Ли Сан Хва. Бронза - у чешки Каролины Эрбановой.
Россиянка Ангелина Голикова показала седьмой результат.
Коньки
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Женщины
500 м
1. Нао Кодаира (Япония) - 36,94
2. Ли Сан Хва (Корея) - 37,33
3. Каролина Эрбанова (Чехия) - 37,34
4. Ванесса Герцог (Австрия) - 37,51
5. Бриттани Боу (США) - 37,530
6. Йорин Тер Морс (Голландия) - 37,539
7. Ангелина ГОЛИКОВА (Россия) - 37,62