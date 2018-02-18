Конькобежка Нао Кодаира выиграла золото Олимпиады на дистанции 500 метров, Голикова - седьмая

Японская конькобежка Нао Кодаира выиграла золото Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 500 метров. Второе место заняла кореянка Ли Сан Хва. Бронза - у чешки Каролины Эрбановой.

Россиянка Ангелина Голикова показала седьмой результат.

Коньки

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

500 м

1. Нао Кодаира (Япония) - 36,94

2. Ли Сан Хва (Корея) - 37,33

3. Каролина Эрбанова (Чехия) - 37,34

4. Ванесса Герцог (Австрия) - 37,51

5. Бриттани Боу (США) - 37,530

6. Йорин Тер Морс (Голландия) - 37,539

7. Ангелина ГОЛИКОВА (Россия) - 37,62

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018