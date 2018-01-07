Конькобежец Скобрев заявил, что не сможет поехать на слушания в CAS

Призер Олимпийских игр-2010 в конькобежном спорте Иван Скобрев заявил, что у него не будет возможности присутствовать на слушаниях по его апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Ирина Слаутина сообщила, что апелляция на всех российских конькобежцев уже подана. Слушания должны пройти 23-27 января.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от Игр Скобрева, завершившего карьеру спортсмена в 2016 году, а также Александра Румянцева, Артема Кузнецова и Ольгу Фаткулину.

– К сожалению, у меня не будет возможности присутствовать на слушаниях. Посмотрим, как пройдут первые из них, – приводит "Р-Спорт" слова Скобрева. – Надеюсь, что все будет хорошо.

Скобрев на данный момент является главным тренером по физической подготовке московского хоккейного клуба "Динамо".