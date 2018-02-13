15:34 13 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Конькобежец Кьелд Нейс завоевал золото Олимпиады на дистанции 1 500 метров

Коньки. Мужчины, 1 500 м. Фото "СЭ"
Коньки. Мужчины, 1 500 м. Фото "СЭ"
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Голландский конькобежец Кьелд Нейс завоевал золото Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 1 500 метров. Вторым стал его соотечественник Патрик Руст. Замкнул тройку кореец Ким Мин Сок.

Россиянин Сергей Трофимов показал 18-й результат.

Коньки. Мужчины, 1 500 м. Фото "СЭ"
Коньки. Мужчины, 1 500 м. Фото "СЭ"

Коньки

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

1 500 м

1. Кьелд Нейс (Голландия) - 1.44,01

2. Патрик Руст (Голландия) - 1.44,86

3. Ким Мин Сок (Корея) - 1.44,93

4. Харальд Силов (Латвия) - 1.45,25

5. Такуро Ода (Япония) - 1.45,44

6. Барт Свингс (Бельгия) - 1.45,49...

18. Сергей ТРОФИМОВ (Россия) - 1.46,69

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
​ Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Опытный 63

Чмока, здорОво, как сам? Твоя мамаша все так же шлюхой работает?

17:51 13 февраля

gruzovik62

бнейиегуда- ты идиот!! !! Юсков - настоящий чемпион!! Ты шнурка на его ботинке не стоишь!!!

17:46 13 февраля

Бней Иегуда

Юсков пусть марихуану курит, на Олимпиаде ему не место.))

17:28 13 февраля

алахми

Это главное творение МОК: Фейковый чемпион.

16:46 13 февраля

AndruFka

Юсков - рекордсмен России и Мира (1 минута 41,02 секунды) на дистанции 1500 м, а также ему принадлежат рекорды восьми катков мира : Сочи (Россия 2013), Калгари (Канада 2013, 2015), Астана (Казахстан 2013), Херенвейн (Нидерланды 2015), Инцель (Германия 2015), Коломна (Россия 2016), Ставангер (Норвегия 2016), Солт-Лейк-Сити (Канада 2017)... Так что Нейс может идти со своей липовой медалью лесом.

16:21 13 февраля

I love sports

Самый главный фейк Пхенчанга.

16:13 13 февраля

AndruFka

Я так понимаю, результат Юскова не превзойдён? Значит, не медаль а липа.

15:57 13 февраля

streletc1783

картонный чемпион.

15:52 13 февраля

Bache Gabrielsen

Конечно. В отсутствие Юскова что ж не взять-то...

15:44 13 февраля

shur

Эх, Юсков! МОК подарил твою медаль оранжевым.

15:42 13 февраля

rusfed 2.0

Золото Юскова

15:40 13 февраля

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Это золото похоже на кусок дерьма. Был бы Юсков, то он бы в лучшем случае взял бы серебро.

15:39 13 февраля

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