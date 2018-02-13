Конькобежец Кьелд Нейс завоевал золото Олимпиады на дистанции 1 500 метров

Голландский конькобежец Кьелд Нейс завоевал золото Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 1 500 метров. Вторым стал его соотечественник Патрик Руст. Замкнул тройку кореец Ким Мин Сок.

Россиянин Сергей Трофимов показал 18-й результат.

Коньки. Мужчины, 1 500 м. Фото "СЭ"

Коньки

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

1 500 м

1. Кьелд Нейс (Голландия) - 1.44,01

2. Патрик Руст (Голландия) - 1.44,86

3. Ким Мин Сок (Корея) - 1.44,93

4. Харальд Силов (Латвия) - 1.45,25

5. Такуро Ода (Япония) - 1.45,44

6. Барт Свингс (Бельгия) - 1.45,49...

18. Сергей ТРОФИМОВ (Россия) - 1.46,69

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //

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