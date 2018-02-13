Конькобежец Кьелд Нейс завоевал золото Олимпиады на дистанции 1 500 метров

Голландский конькобежец Кьелд Нейс завоевал золото Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 1 500 метров. Вторым стал его соотечественник Патрик Руст. Замкнул тройку кореец Ким Мин Сок.
Россиянин Сергей Трофимов показал 18-й результат.
Коньки. Мужчины, 1 500 м. Фото "СЭ"
Коньки
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
1 500 м
1. Кьелд Нейс (Голландия) - 1.44,01
2. Патрик Руст (Голландия) - 1.44,86
3. Ким Мин Сок (Корея) - 1.44,93
4. Харальд Силов (Латвия) - 1.45,25
5. Такуро Ода (Япония) - 1.45,44
6. Барт Свингс (Бельгия) - 1.45,49...
18. Сергей ТРОФИМОВ (Россия) - 1.46,69
Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Опытный 63
Чмока, здорОво, как сам? Твоя мамаша все так же шлюхой работает?
17:51 13 февраля
gruzovik62
бнейиегуда- ты идиот!! !! Юсков - настоящий чемпион!! Ты шнурка на его ботинке не стоишь!!!
17:46 13 февраля
Бней Иегуда
Юсков пусть марихуану курит, на Олимпиаде ему не место.))
17:28 13 февраля
алахми
Это главное творение МОК: Фейковый чемпион.
16:46 13 февраля
AndruFka
Юсков - рекордсмен России и Мира (1 минута 41,02 секунды) на дистанции 1500 м, а также ему принадлежат рекорды восьми катков мира : Сочи (Россия 2013), Калгари (Канада 2013, 2015), Астана (Казахстан 2013), Херенвейн (Нидерланды 2015), Инцель (Германия 2015), Коломна (Россия 2016), Ставангер (Норвегия 2016), Солт-Лейк-Сити (Канада 2017)... Так что Нейс может идти со своей липовой медалью лесом.
16:21 13 февраля
I love sports
Самый главный фейк Пхенчанга.
16:13 13 февраля
AndruFka
Я так понимаю, результат Юскова не превзойдён? Значит, не медаль а липа.
15:57 13 февраля
streletc1783
картонный чемпион.
15:52 13 февраля
Bache Gabrielsen
Конечно. В отсутствие Юскова что ж не взять-то...
15:44 13 февраля
shur
Эх, Юсков! МОК подарил твою медаль оранжевым.
15:42 13 февраля
rusfed 2.0
Золото Юскова
15:40 13 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Это золото похоже на кусок дерьма. Был бы Юсков, то он бы в лучшем случае взял бы серебро.
15:39 13 февраля