15:42 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Конькобежец Ховард Лоренцен - чемпион Олимпиады на дистанции 500 метров

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Норвежский конькобежец Ховард Лоренцен выиграл золото Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 500 метров. Второе место занял кореец Ча Мин Кю. Замкнул тройку китаец Гао Тиньюй.

Коньки

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

500 м

1. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 34,41 ОР

2. Ча Мин Кю (Корея) - 34,42

3. Гао Тиньюй (Китай) - 34,65

4. Мика Поутала (Финляндия) - 34,68

5. Дайти Яманака (Япония) - 34,78

6. Дзодзи Като (Япония) - 34,83

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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GiantTemo

Спутал с Юсковым. Спасибо за напоминание. Конечно же Кулижников тогда еще отбывал наказание.

17:26 19 февраля

shpasic

население Норвегии в 270 раз меньше, чем Китая, а в итоге у норвежца - золото, а у китайца - всего лишь бронза))

16:36 19 февраля

lapp

" В Сочи он вообще без награды остался." "В Сочи он не участвовал." - Парадоксально, но оба правы

16:05 19 февраля

Don

GiantTemo, конечно нет, что ты)

16:03 19 февраля

bezik

GiantTemo, В Сочи он не участвовал.

15:55 19 февраля

GiantTemo

Don ____ Липовый чемпион) ______ С олимпийским рекордом? Не вопрос, что Кулижников пробежал бы так хорошо. В Сочи он вообще без награды остался.

15:53 19 февраля

Don

Липовый чемпион)

15:49 19 февраля

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