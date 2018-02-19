Конькобежец Ховард Лоренцен - чемпион Олимпиады на дистанции 500 метров

Норвежский конькобежец Ховард Лоренцен выиграл золото Олимпиады в Пхенчхане на дистанции 500 метров. Второе место занял кореец Ча Мин Кю. Замкнул тройку китаец Гао Тиньюй.
Коньки
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
500 м
1. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 34,41 ОР
2. Ча Мин Кю (Корея) - 34,42
3. Гао Тиньюй (Китай) - 34,65
4. Мика Поутала (Финляндия) - 34,68
5. Дайти Яманака (Япония) - 34,78
6. Дзодзи Като (Япония) - 34,83
GiantTemo
Спутал с Юсковым. Спасибо за напоминание. Конечно же Кулижников тогда еще отбывал наказание.
17:26 19 февраля
shpasic
население Норвегии в 270 раз меньше, чем Китая, а в итоге у норвежца - золото, а у китайца - всего лишь бронза))
16:36 19 февраля
lapp
" В Сочи он вообще без награды остался." "В Сочи он не участвовал." - Парадоксально, но оба правы
16:05 19 февраля
Don
GiantTemo, конечно нет, что ты)
16:03 19 февраля
bezik
GiantTemo, В Сочи он не участвовал.
15:55 19 февраля
GiantTemo
Don ____ Липовый чемпион) ______ С олимпийским рекордом? Не вопрос, что Кулижников пробежал бы так хорошо. В Сочи он вообще без награды остался.
15:53 19 февраля
Don
Липовый чемпион)
15:49 19 февраля