Конькобежцы могут посетить слушания в CAS. Решение будет принято до 25 января

Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов сказал, что решение об участии конькобежцев Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Артема Кузнецова и Ивана Скобрева в слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) пока не принято. По словам руководителя организации, этот вопрос будет рассмотрен до 25 января.

Напомним, ранее МОК пожизненно отстранил Фаткулину, Румянцева, Кузнецова и Скобрева от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Апелляции спортсменов были зарегестрированы в CAS 9 января. Слушания пройдут в период с 22 по 31 января.

- Пока непонятно, будут ли спортсмены лично участвовать в слушаниях, - цитирует ТАСС Кравцова. - Посоветуемся с адвокатами - если будет необходимость, то ребята приедут. Первые три дня будут общие слушания, затем - индивидуальные. Решение о присутствии спортсменов будет принято ближе к индивидуальным слушаниям.

Отметим, что среди дисквалифицированных трое являются действующими спортсменами. Двукратный приезер Игр-2010 Скобрев уже завершил карьеру.