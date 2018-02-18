Канадский конькобежец недоволен, что допуск россиян стоил ему участия в Олимпиаде

Канадский конькобежец Уильям Даттон недоволен политикой МОК в отношении российских спортсменов. Ранее он призывал Федерацию конькобежного спорта Канады (SSC) убрать результаты россиян из критериев отбора на Олимпиаду-2018. Даттон стал вторым в квалификационном турнире в Канаде на дистанции 500 м, но пробежал на 0,02 секунд медленнее норматива. Тем не менее, с исключением результатов Павла Кулижникова и Артема Кузнецова, он бы выполнил норматив.

Федерация не включила его в состав команды на Игры-2018, конькобежец оспорил данное решение в суде. Тем не менее, 23 января, когда селекционная группа собиралась для принятия решения по Даттону, МОК еще не обнародовал решение о допуске российских спортсменов на Олимпиаду, поскольку ряд отстраненных атлетов подали апелляции в CAS. Отсутствие ясности в их вопросе сыграло определяющую роль в решении селекционной группы.

- Очень странно, что меня там нет. Я, наконец-то, нашел свой темп, усердно работал. И все это зря, - цитирует The New York Times Даттона. - Когда я был на слушаниях, мне казалось, что пульс подскочил до 190. Четыре года работы свелись к этому.

У меня хорошие отношения со всеми партнерами по команде, кроме одного, из-за которого я и пострадал. Федерация конькобежного спорта Канады поставила нас в такую ситуацию, не исключив из нормативов результаты российских мошенников.

Почему отстраненные от Олимпиады спортсмены продолжают с нами выступать? Мы соперничаем с ними на Кубках мира, хотя им запрещено участвовать в Олимпийских играх.

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