Канадский конькобежец недоволен, что допуск россиян стоил ему участия в Олимпиаде

Канадский конькобежец Уильям Даттон недоволен политикой МОК в отношении российских спортсменов. Ранее он призывал Федерацию конькобежного спорта Канады (SSC) убрать результаты россиян из критериев отбора на Олимпиаду-2018. Даттон стал вторым в квалификационном турнире в Канаде на дистанции 500 м, но пробежал на 0,02 секунд медленнее норматива. Тем не менее, с исключением результатов Павла Кулижникова и Артема Кузнецова, он бы выполнил норматив.
Федерация не включила его в состав команды на Игры-2018, конькобежец оспорил данное решение в суде. Тем не менее, 23 января, когда селекционная группа собиралась для принятия решения по Даттону, МОК еще не обнародовал решение о допуске российских спортсменов на Олимпиаду, поскольку ряд отстраненных атлетов подали апелляции в CAS. Отсутствие ясности в их вопросе сыграло определяющую роль в решении селекционной группы.
- Очень странно, что меня там нет. Я, наконец-то, нашел свой темп, усердно работал. И все это зря, - цитирует The New York Times Даттона. - Когда я был на слушаниях, мне казалось, что пульс подскочил до 190. Четыре года работы свелись к этому.
У меня хорошие отношения со всеми партнерами по команде, кроме одного, из-за которого я и пострадал. Федерация конькобежного спорта Канады поставила нас в такую ситуацию, не исключив из нормативов результаты российских мошенников.
Почему отстраненные от Олимпиады спортсмены продолжают с нами выступать? Мы соперничаем с ними на Кубках мира, хотя им запрещено участвовать в Олимпийских играх.
let6zoehpq0h7xj
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
21:37 18 февраля
russia-forever
Пошёл на три буквы, чудак на букву "м"!
21:01 18 февраля
Supreme77
"СЭ" уже писал об этом. Проснитесь.
20:08 18 февраля
lapp
Пусть пробует себя в фигурном катании, учитывая его конькобежный спринтерский опыт, короткую программу он откатает гораздо быстрее других
19:45 18 февраля
Бах-Родченков союз 321
Как эта собака громко гавкает
19:43 18 февраля
rashlim
Трудно быть слабаком и неудачником. Даже в Канаде.
19:33 18 февраля
kauperwood37
вопрос не в том, почему с ними соперничаешь, а почему они не участвуют в ОИ, мр канадская
19:32 18 февраля
Джерри. Без Тома.
Чего он орёт? Не взяли в коньки, попросился бы в хоккей. Глядишь, не проиграли бы чехам.
19:30 18 февраля
Lars Berger
Учитывая, что он в "десятку" ни разу в жизни не попадал, то мошенничество - на лицо...)))
19:30 18 февраля
Versus67
Какой не справедливый мир)))))))))))))))))))))))))))))))))))
19:19 18 февраля
grechka2103
"Почему отстраненные от Олимпиады спортсмены продолжают с нами выступать? Мы соперничаем с ними на Кубках мира, хотя им запрещено участвовать в Олимпийских играх.", - какой хороший вопрос!!! Прям всем вопросам вопрос!
19:11 18 февраля