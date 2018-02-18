19:00 18 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Канадский конькобежец недоволен, что допуск россиян стоил ему участия в Олимпиаде

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Канадский конькобежец Уильям Даттон недоволен политикой МОК в отношении российских спортсменов. Ранее он призывал Федерацию конькобежного спорта Канады (SSC) убрать результаты россиян из критериев отбора на Олимпиаду-2018. Даттон стал вторым в квалификационном турнире в Канаде на дистанции 500 м, но пробежал на 0,02 секунд медленнее норматива. Тем не менее, с исключением результатов Павла Кулижникова и Артема Кузнецова, он бы выполнил норматив. 

Федерация не включила его в состав команды на Игры-2018, конькобежец оспорил данное решение в суде. Тем не менее, 23 января, когда селекционная группа собиралась для принятия решения по Даттону, МОК еще не обнародовал решение о допуске российских спортсменов на Олимпиаду, поскольку ряд отстраненных атлетов подали апелляции в CAS. Отсутствие ясности в их вопросе сыграло определяющую роль в решении селекционной группы.

- Очень странно, что меня там нет. Я, наконец-то, нашел свой темп, усердно работал. И все это зря, - цитирует The New York Times Даттона. - Когда я был на слушаниях, мне казалось, что пульс подскочил до 190. Четыре года работы свелись к этому. 

У меня хорошие отношения со всеми партнерами по команде, кроме одного, из-за которого я и пострадал. Федерация конькобежного спорта Канады поставила нас в такую ситуацию, не исключив из нормативов результаты российских мошенников.

Почему отстраненные от Олимпиады спортсмены продолжают с нами выступать? Мы соперничаем с ними на Кубках мира, хотя им запрещено участвовать в Олимпийских играх.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (11)
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let6zoehpq0h7xj

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog

21:37 18 февраля

russia-forever

Пошёл на три буквы, чудак на букву "м"!

21:01 18 февраля

Supreme77

"СЭ" уже писал об этом. Проснитесь.

20:08 18 февраля

lapp

Пусть пробует себя в фигурном катании, учитывая его конькобежный спринтерский опыт, короткую программу он откатает гораздо быстрее других

19:45 18 февраля

Бах-Родченков союз 321

Как эта собака громко гавкает

19:43 18 февраля

rashlim

Трудно быть слабаком и неудачником. Даже в Канаде.

19:33 18 февраля

kauperwood37

вопрос не в том, почему с ними соперничаешь, а почему они не участвуют в ОИ, мр канадская

19:32 18 февраля

Джерри. Без Тома.

Чего он орёт? Не взяли в коньки, попросился бы в хоккей. Глядишь, не проиграли бы чехам.

19:30 18 февраля

Lars Berger

Учитывая, что он в "десятку" ни разу в жизни не попадал, то мошенничество - на лицо...)))

19:30 18 февраля

Versus67

Какой не справедливый мир)))))))))))))))))))))))))))))))))))

19:19 18 февраля

grechka2103

"Почему отстраненные от Олимпиады спортсмены продолжают с нами выступать? Мы соперничаем с ними на Кубках мира, хотя им запрещено участвовать в Олимпийских играх.", - какой хороший вопрос!!! Прям всем вопросам вопрос!

19:11 18 февраля

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