12:45 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Из команды конькобежцев на ОИ допустили только одного спортсмена

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Как стало известно "СЭ", в списке тех, кому не пришло приглашение на Олимпийские игры-2018 не только Денис Юсков и Павел Кулижников, а практически вся сборная. Из мужской команды в Пхенчхане сможет выступить… один лишь спортсмен – Сергей Трофимов.

Из женской приглашение получили три конькобежки. Лидера сборной и главного претендента на личные медали – Екатерины Шиховой – среди них нет. (Владимир ИВАНОВ)

Кого из россиян не пустили на Олимпиаду. Обновляется 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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fanat2017

Воспользовались моментом,ведь как можно было дать завоевать" допингёрам"из РОССИИ ,как минимум 4 золота. ЭТО же ежу понятно,что конкурентов у Юскова и Кулижникова нет на данный момент. Аревидерчи, ОЛИМПИЗМ и всё ,связанное с ним.

19:56

usuns

ну что поедете? главное ведь не награды, а участие) не важно что будут надцатые места в протоколе) главное приобщиться к дружной олимпийской семье чистых спортсменов) подышать чистым свободным воздухом олимпиады)

13:32

Мойка для бомжей

Нужнт Владимира Соловьева на досуге посмотреть,тн расскажет как Россия держит всех в кулаке

13:24

shur

Трофимова я что-то не знаю. Без Кулижникова и Юскова делать там нечего

12:51