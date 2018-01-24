Из команды конькобежцев на ОИ допустили только одного спортсмена

Как стало известно "СЭ", в списке тех, кому не пришло приглашение на Олимпийские игры-2018 не только Денис Юсков и Павел Кулижников, а практически вся сборная. Из мужской команды в Пхенчхане сможет выступить… один лишь спортсмен – Сергей Трофимов.

Из женской приглашение получили три конькобежки. Лидера сборной и главного претендента на личные медали – Екатерины Шиховой – среди них нет. (Владимир ИВАНОВ)

Кого из россиян не пустили на Олимпиаду. Обновляется