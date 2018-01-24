Из команды конькобежцев на ОИ допустили только одного спортсмена

Как стало известно "СЭ", в списке тех, кому не пришло приглашение на Олимпийские игры-2018 не только Денис Юсков и Павел Кулижников, а практически вся сборная. Из мужской команды в Пхенчхане сможет выступить… один лишь спортсмен – Сергей Трофимов.
Из женской приглашение получили три конькобежки. Лидера сборной и главного претендента на личные медали – Екатерины Шиховой – среди них нет. (Владимир ИВАНОВ)
fanat2017
Воспользовались моментом,ведь как можно было дать завоевать" допингёрам"из РОССИИ ,как минимум 4 золота. ЭТО же ежу понятно,что конкурентов у Юскова и Кулижникова нет на данный момент. Аревидерчи, ОЛИМПИЗМ и всё ,связанное с ним.
19:56
usuns
ну что поедете? главное ведь не награды, а участие) не важно что будут надцатые места в протоколе) главное приобщиться к дружной олимпийской семье чистых спортсменов) подышать чистым свободным воздухом олимпиады)
13:32
Мойка для бомжей
Нужнт Владимира Соловьева на досуге посмотреть,тн расскажет как Россия держит всех в кулаке
13:24
shur
Трофимова я что-то не знаю. Без Кулижникова и Юскова делать там нечего
12:51