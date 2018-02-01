Иван Скобрев: "Главное, чтобы теперь ребята выступили на Олимпиаде-2018"

Призер Олимпийских игр конькобежец Иван Скобрев​ отметил, что для него, после оправдательного решения CAS, главное, чтобы его бывшие партнеры по сборной выступили на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в четверг удовлетворил апелляцию Скобрева на решение комиссии Международного олимпийского комитета отстранить его пожизненно от Олимпийских игр. Также были удовлетворены апелляции конькобежцев Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева и Артема Кузнецова.

– Я не сомневался, что все должно закончиться хорошо, это решение логичное, – цитирует "Р-Спорт" Скобрева. – Никаких доказательств против нас не было, CAS принял соответствующее решение. Я очень рад, что все разрешилось так, как должно быть. Самое главное, чтобы теперь ребята, которые еще выступают, смогли стартовать в Пхенчхане, потому что они готовились.

Я очень надеюсь, что у них будет шанс продемонстрировать хороший результат уже на этих Играх.