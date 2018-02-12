Ирен Вюст - пятикратная олимпийская чемпионка

Голландка Ирен Вюст выиграла Олимпиаду-2018 на дистанции 1500 м. Для нее это пятая золотая олимпийская медаль. Ранее она побеждала на 3000 м в Турине, на 1500 м в Ванкувере, а также на 3000 м и в составе сборной Голландии в командной гонке в Сочи. Кроме того, на ее счету 4 серебряных и 1 бронзовая награда.
Серебро на дистанции взяла Михо Такаги, бронзу - еще одна чемпионка Сочи-2014 в командной гонке Маррит Ленстра.
Коньки
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Женщины
1 500 м
1. Ирен Вюст (Голландия) - 1.54,35
2. Михо Такаги (Япония) - 1.54,55
3. Маррит Ленстра (Голландия) - 1.55,26
4. Лотта ван Бек (Голландия) - 1.55,27
5. Бриттани Боу (США) - 1.55,54
6. Нао Кодаира (Япония) - 1.56,11
12 февраля на Олимпиаде. Live! //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
inachipoch
Симпатишная.
19:49 12 февраля
rusfed 2.0
Бронзу украли у Шиховой
17:20 12 февраля
shpasic
серьёзное достижение - это золото Моники Пуиг в олимпийском теннисе.
17:12 12 февраля
Бней Иегуда
Серьёзное достижение.)
17:09 12 февраля
rusfed 2.0
Грамотно подвелась Вюст к Играм. Никто уже на нее на полуторке не ставил
16:58 12 февраля