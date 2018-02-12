16:53 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Конькобежный спорт

Ирен Вюст - пятикратная олимпийская чемпионка

Коньки. Женщины, 1500 м. Фото "СЭ"
Коньки. Женщины, 1500 м. Фото "СЭ"
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Голландка Ирен Вюст выиграла Олимпиаду-2018 на дистанции 1500 м. Для нее это пятая золотая олимпийская медаль. Ранее она побеждала на 3000 м в Турине, на 1500 м в Ванкувере, а также на 3000 м и в составе сборной Голландии в командной гонке в Сочи. Кроме того, на ее счету 4 серебряных и 1 бронзовая награда.

Серебро на дистанции взяла Михо Такаги, бронзу - еще одна чемпионка Сочи-2014 в командной гонке Маррит Ленстра.

Коньки

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

1 500 м

1. Ирен Вюст (Голландия) - 1.54,35

2. Михо Такаги (Япония) - 1.54,55

3. Маррит Ленстра (Голландия) - 1.55,26

4. Лотта ван Бек (Голландия) - 1.55,27

5. Бриттани Боу (США) - 1.55,54

6. Нао Кодаира (Япония) - 1.56,11

12 февраля на Олимпиаде. Live! // 
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (5)
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inachipoch

Симпатишная.

19:49 12 февраля

rusfed 2.0

Бронзу украли у Шиховой

17:20 12 февраля

shpasic

серьёзное достижение - это золото Моники Пуиг в олимпийском теннисе.

17:12 12 февраля

Бней Иегуда

Серьёзное достижение.)

17:09 12 февраля

rusfed 2.0

Грамотно подвелась Вюст к Играм. Никто уже на нее на полуторке не ставил

16:58 12 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!