Ирен Вюст - пятикратная олимпийская чемпионка

Голландка Ирен Вюст выиграла Олимпиаду-2018 на дистанции 1500 м. Для нее это пятая золотая олимпийская медаль. Ранее она побеждала на 3000 м в Турине, на 1500 м в Ванкувере, а также на 3000 м и в составе сборной Голландии в командной гонке в Сочи. Кроме того, на ее счету 4 серебряных и 1 бронзовая награда.

Серебро на дистанции взяла Михо Такаги, бронзу - еще одна чемпионка Сочи-2014 в командной гонке Маррит Ленстра.

Коньки

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

1 500 м

1. Ирен Вюст (Голландия) - 1.54,35

2. Михо Такаги (Япония) - 1.54,55

3. Маррит Ленстра (Голландия) - 1.55,26

4. Лотта ван Бек (Голландия) - 1.55,27

5. Бриттани Боу (США) - 1.55,54

6. Нао Кодаира (Япония) - 1.56,11

12 февраля на Олимпиаде. Live! //

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018